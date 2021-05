ARD-Krimi gewinnt den Abend - ZDF und RTL hinken hinterher

Quotennews

Mit über 5 Millionen Zuschauern setzte der ARD-Krimi «Mordkommission Istanbul» gestern die Marke der besten Reichweite, dicht gefolgt von der ZDF- und RTL-Primetime.

Wenn auch die tatsächlich beste Reichweite am gestrigen Samstag an die «Tagesschau» um 20 Uhr ging (5,67 Millionen, 23,4 Prozent / 0,99 Millionen 20,1 Prozent), so war es der TV-Krimials eigenständiges Format, welches für die beste Reichweite sorgte. Insgesamt konnte das Format ab 20:15 Uhr 5,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren mobilisieren, der Marktanteil lag bei 20,4 Prozent. Somit ist auch das prozentuale Ergebnis das beste des gestrigen Tages, wenn auch ebenfalls nach dem der angesprochenen «Tagesschau». Bei den jüngeren Zuschauern sorgte der Krimi hingegen für wenig aufsehen und man landete mit 0,37 Millionen Zuschauern bei einem Marktanteil von 6,4 Prozent.Die ZDF-Showbelegte im Reichweiten-Vergleich den zweiten Platz und konnte 3,54 Millionen Zuschauern insgesamt noch 13,4 Prozent des Marktes für sich beanspruchen. Etwas besser lief es für das Zweite jedoch bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, denn hier reichte es mit 0,46 Millionen Zuschauern für 7,6 Prozent des Marktes. Im direkten 20:15 Uhr-Vergleich erscheint nach einigen anderen, ebenfalls öffentlich-rechtlichen Formaten, schließlich die RTL-Showmit noch 2,36 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,9 Prozent. Wie für die privaten Anbieter üblich, lief es in der werberelevanten Zielgruppe besser und so konnte man mit 0,7 Millionen Zuschauern 12,3 Prozent des entsprechenden Marktes blockieren.Zwischen dem «Quiz-Champion» und «5 gegen Jauch» landen noch, abgesehen von News-Formaten,, ein ARD-Krimi im direkten Anschluss an die Primetime. Das Erste konnte hier noch auf 3,39 Millionen Zuschauer zählen und es ergab sich ein Marktanteil von 13,7 Prozent. Bei den Jüngeren tat sich im Vergleich zur Primetime im Ersten wenig und man verbuchte mit 0,25 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Zudem findet sich, gesendet ab 19:25 Uhr im Zweiten, zwischen den beiden genannten Formaten. Hier reichte es mit 2,86 Millionen Zuschauern für 13,3 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren erreichte man 0,17 Millionen Zuschauer und 4,2 Prozent des Marktes.