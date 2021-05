Podcast im Fernsehen: Sky adaptiert True-Crime-Podcast «Verbrechen von Nebenan»

TV-News

Sky Crime startet den Versuch den True-Crime-Podcast «Verbrechen von nebenan» ins Fernsehen zu übertragen. Mitte Juli soll es losgehen.

Der Krimi-Sender aus dem Hause Sky hat die Adaption des True-Crime-Podcastsmit Philipp Fleiter angekündigt. So sollen ab dem 19. Juli auf Sky Crime sowie bei Sky Ticket zum Abruf sechs Folgen ausgestrahlt werden, die vom Radiomoderator, Journalist, Buchautor und Podcaster Fleiter moderiert werden, der den Podcast vor zwei Jahren startete. Darin befasst er sich regelmäßig mit den „spektakulärsten Kriminalfällen aus ganz Deutschland“ und thematisiert auch Verbrechen, „die in den Medien und auf den sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgen und gesellschaftlich eine Rolle spielen“.Sky Crime wird insgesamt sechs Episoden ausstrahlen, wobei sich fünf Episoden um einen Kriminalfall drehen und eine Ausgabe ein Best-of sein wird. In den fünf Folgen werden die Kriminalfälle des Horrorhauses von Höxter, des Amoklaufs in Rot am See, des Münzraubes im Berliner Bode-Museum, über die Entführung der Ursula Herrmann sowie der Fall Oury Jalloh besprochen. Darin lädt sich Fleiter verschiedene Gesprächspartner ein. Er spricht mit Rechtsanwältin Arabella, Pooth, Gerichtsreporterin Christine Kensche, Journalistin Katja Paysen-Petersen, Rechtsanwalt Joachim Feller, Opferanwalt Roland Weber, Rechtspsychologin Natalie Oesterlein, Gerichtsreporterin Carola Fuchs, Amoklauf-Experte Professor Dietmar Heubrock, Profiler Axel Petermann sowie Rapper Matondo Castlo. Neben den Gesprächspartnern werden mit Originalbildmaterial und Graphic Recording beziehungsweise Graphic Novels – im Studio live gezeichnet von dem bekannten Grafiker und Autor Sebastian Lörscher – die jeweiligen Fälle auch in einer einzigartigen und neuen Erzählebene erschlossen und veranschaulicht.„Ich bin unglaublich stolz, als erster deutscher True Crime-Podcaster ein eigenes TV-Format zu bekommen. Der Dreh hat mir großen Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass wir da eine großartige Sendung auf die Beine gestellt haben, die es so noch nie im Fernsehen zu sehen gab“, sagt Philipp Fleiter zu seiner neuen Show. Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, fügte an: „Mit «Verbrechen von Nebenan» adaptieren wir einen der erfolgreichsten deutschen True-Crime Podcast als spannendes TV-Format. Zusammen mit Moderator Philipp Fleiter, Grafiker Sebastian Lörscher sowie unseren zahlreichen Gästen schaffen wir ein packendes Format mit vielfältigen Erzählebenen, das Crime-, Entertainment- und Talkshow-Elemente auf einzigartige Weise vereint."