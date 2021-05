«Das Wunschmenü der Stars»: Neue VOX-Show geht zum Start unter

Quotennews

Über eine Million Fernsehende mehr entschieden sich hingegen für die Reportage «20 Jahre Miniatur Wunderland», welche bei Kabel Eins ein voller Erfolg war.



Mitstartete am gestrigen Abend bei VOX ein neues Format. Vier Tage lang werden vier Prominente an einen Urlaubsort geschickt und an jedem Tag steht ein Promi im Zentrum. Die anderen drei müssen sein Wunschgericht zubereiten, alles organisieren und sich genau absprechen. Wichtig ist es auch, sich an die Anweisungen des Promis zu halten. Jedes Gericht besteht aus drei Gängen, so dass drei Mal bis zu 10 Punkte vergeben werden.Die ersten Teilnehmer der neuen Show waren Gregor Meyle, Laura Karasek, Sabrina Mockenhaupt und Jimi Blue Ochsenknecht.Doch dem neuen Format blieb ein erfolgreicher Start verwehrt. Nicht mehr als 0,60 Millionen Fernsehende entschieden sich am Vorabend dazu, einen Blick auf die neue Show zu werfen. Folglich landete VOX bei einem niedrigen Marktanteil von 2,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe zog das Konzept vorerst nicht und es waren nur 0,21 Millionen Umworbene mit von der Partie. Das Resultat war eine enttäuschende Quote von 3,3 Prozent.Bei Kabel Eins lief die Reportage, die zum Geburtstag der Attraktion in Hamburg einen Blick hinter die Kulissen wirft und Einblicke in die Geschichte liefert. Promis wie DJ BoBo, Atze Schröder und Janine Kunze kommentieren die Highlights. Hierfür interessierten sich deutlich mehr Menschen, so dass bei 1,61 Millionen Zuschauern eine starke Sehbeteiligung von 5,5 Prozent zustande kam. 0,68 Millionen Jüngere holten zudem einen herausragenden Marktanteil von 9,1 Prozent.