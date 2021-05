Nach Unterlassung von ImagoTV: Matthias Distel stellt Forderung an alle Sender

Vermischtes

Im mittlerweile gerichtlich ausgetragenen Streit zwischen Schlagersänger Matthias Distel alias Ikke Hüftgold und Sat.1 und ImagoTV gibt es mittlerweile auch positive Entwicklungen rund um die beim «Plötzlich arm, plötzlich reich»-Dreh beteiligte Familie. Inzwischen hat sich auch der ‚Deutsche Kinderverein‘ zu Wort gemeldet.

Der Streit zwischen Matthias Distel alias Schlagersänger Ikke Hüftgold und Sat.1 sowie ImagoTV, der inzwischen auch gerichtlich ausgetragen wird, hat eine weitere Wendung genommen. Nachdem Distel am Donnerstag Strafanzeige bei der Polizei in Limburg gegen den Sender und die Produktionsfirma gestellt hatte, verriet er, dass ImagoTV eine Unterlassung von Distel verlangt hat. Die Unterlassungsklage von ImagoTV gegen Distel habe zum Ziel, dass er sein am Montag veröffentlichtes Video, das den Stein ins Rollen brachte, aus dem Netz nehmen solle. Distel zeigte sich allerdings wenig beeindruckt und kündigte für den kommenden Montag einen „Gegenschlag“ an, da er Beweise vorlegen können, die die ImagoTV-Forderung entkräften würde. Laut Distel unterstellt ImagoTV ihm falsche Tatsachenbehauptungen. Besonders pikant: Ein Mitarbeiter, der beim Dreh vor Ort gewesen war, bestätigt gegenüber der ‚Süddeutschen Zeitung‘, dass die Situation der vermeintlich ärmeren Familie in Distels Haus erheblich eskaliert sei und eine Dauerüberlastung für alle dargestellt habe.ImagoTV-Geschäftsführerin Andrea Schönhuber hatte diese Vorwürfe zuletzt noch bestritten, gesteht mittlerweile aber Fehler ein, weshalb intern scheinbar Handlungsbedarf besteht. Aus dem ‚SZ‘-Bericht geht hervor, dass man nun personelle Konsequenzen aufgrund der gravierenden Fehleinschätzungen im Vorfeld des Drehs prüfe. Man wolle beleuchten, wie „wir das unser System schärfen können“. Außerdem wolle man einen festen Jugendschutzbeauftragten einstellen. Schönhuber gestand zuvor ein, dass die in der Firma zuständigen Mitarbeiter durch das interne Protokoll und die Kommunikation mit der Mutter von einer Geschichte häuslicher Gewalt und der psychischen Instabilität der beiden jüngeren Kinder gewusst hätten, nicht aber vom Ausmaß.Neben den rechtlichen Streitereien konnte Matthias Distel am Freitagmittag positive Entwicklungen präsentieren. In einem Videostatement gab er bekannt, dass er „in indirektem Kontakt“ mit dem Jugendamt stehe und dies ihm erlaube, Sachspenden der betroffenen Familie zukommen zu lassen. Demnach steht eine Wohnungsrenovierung ab Montag auf dem Plan. Distel und sein Team wolle das finanzieren, wobei Geldspenden nicht angenommen werden, da sonst Bezüge für die Familie gekürzt würden.Die positive Dynamik, die auch im dortigen Wohnviertel entstanden sei, ließ Distel allerdings nicht stehen, ohne eine Forderung auszusprechen. „Ich hoffe, dass auch die Verantwortlichen, die diesen Bock geschossen haben, Flagge zeigen.“ Distels Wunsch ist es nun, dass man eine gemeinsame, senderübergreifende Aktion starte, um das Wohl der Kinder in den Vordergrund zu stellen. „Die Debatte um das Wohl der Kinder muss dauerhaft und von allen geführt werden“, schreibt Distel auf seinen Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram.In Richtung Andrea Schönhuber fand Distel sogar versöhnliche Worte. Er forderte seine Zuschauer auf, „die Chefin der Firma in Ruhe“ zu lassen. Alle seien mit den Nerven am Ende und es leide jeder darunter. Er erneuerte zudem seine Forderung, dass die Menschen, die Fehler gemacht haben, für eine lückenlose Aufarbeitung sorgen müssen. Darin wolle er hart, aber fair bleiben.Außerdem wandte er sich an die großen Fernsehsender, da er selbst „ein kleiner Party-Ballermann-Clown“ sei, weswegen er aus seiner Sicht nicht als moralische Instanz auftreten könne. „Die Debatte um das Wohl der Kinder muss dauerhaft und von allen geführt werden!“, schrieb Distel auf seinen Kanälen. „Alle Sender sollten sich wenigstens auf diesem Themengebiet ein gemeinsames Ziel setzen. Unabhängig von Konkurrenzdenken und Einschaltquoten!“ Man solle eine gemeinsame Sendung machen und sie zeitgleich auf allen Sendern ausstrahlen. Er nannte dafür auch passende Sendergesichter mit „hoher sozialer Kompetenz und klarer Meinung“. Er brachte dabei Marlene Lufen, Steffen Hallaschka, Jan Böhmermann und Anne Will ins Spiel. Auch „Leute vom Kinderschutz“ sollen hinzugezogen werden. Man dürfe die Debatte nicht verpuffen lassen.Der ‚Deutsche Kinderverein e.V.‘ meldete sich in der Angelegenheit inzwischen zu Wort: „Zwar hat sich der Privatsender soeben in sozialen Netzwerken dafür entschuldigt, dass bei Dreharbeiten eine Familie mitwirkte, deren zwei Kinder nach Eindrücken eines beteiligten Prominenten schwer traumatisiert sind. Aber wir sind skeptisch, ob – wie versprochen – ein Wiederholungsfall ausgeschlossen wird“, erklärte Rainer Rettinger, Geschäftsführer des ‚Deutschen Kinderverein e.V.‘ am Donnerstag in einer Stellungnahme. Nach seiner Beobachtung versage in bestimmten Medien allzu häufig die moralische Selbstkontrolle der Verantwortlichen. Der Vorwurf des Vereins: „Beim Kampf um höchste Einschaltquoten und Nutzungsraten versäumen es zu viele Medien, das Wohl von Kindern zu schützen und deren Rechte zu wahren.“ Damit stimmt der Verein im Wesentlichen mit den Vorwürfen von Matthias Distel überein.