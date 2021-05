Superheldenfilme verhelfen ProSieben zu hohen Quoten

Quotennews

Auch RTLZWEI schnitt an diesem Freitagabend mit dem Actionthriller «The Rock» nicht schlecht ab.



ProSieben hatte am Freitagabend den Abenteuerfilm «The First Avenger: Civil War» ► im Programm. Der Film kam beim Publikum recht gut an und überzeugte so 1,47 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Folglich sicherte sich der Sender einen hohen Marktanteil von 5,4 Prozent. Die 0,69 Millionen Umworbenen lagen bei einer guten Quote von 9,9 Prozent. Der Superheldenfilmreichte mit 0,64 Millionen Zuschauern weiterhin für starke 5,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil konstant, auch wenn sich das Publikum auf 0,34 Millionen Menschen verkleinerte.Der Actionthrillereröffnete auch die Primetime bei RTLZWEI recht erfolgreich. Hier saßen 0,90 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm, so dass der Sender eine gute Sehbeteiligung von 3,2 Prozent erreichte. Die 0,33 Millionen Jüngeren heilten sich bei einem soliden Wert von 4,7 Prozent. Mit dem Kriegsdramalag RTLZWEI mit 0,36 Millionen Fernsehenden und 2,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Bei den 0,09 Millionen Werberelevanten stürzte die Quote jedoch auf einen schwachen Wert von 2,4 Prozent ab.Bei sixx wurde zur Primetime die Wiederholung vongezeigt. Somit lief erneut das Finale der diesjährigen Staffel, bei dem am Abend zuvor Alex Mariah zur Siegerin gekürt wurde. Mit nur 0,12 Millionen Fernsehenden war die Wiederholung jedoch so wenig gefragt wie keine andere Ausgabe der Staffel. Der Markanteil lag bei miesen 0,4 Prozent. Die 0,08 Millionen Jüngeren holten sich zumindest eine passable Quote von 1,2 Prozent.