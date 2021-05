Audio Now startet Podcast über Jan Marsalek

Vermischtes

In «Chasing Marsalek» arbeitet die freie Journalistin Bettina Weiguny die Geschichte des verschwundenen Wirecard-Vorstandmitglieds auf.

Am Donnerstag, 27. Mai, startete exklusiv bei Audio Now der neue Podcastüber das verschwundene Vorstandsmitglied von Wirecard Jan Marsalek. Die Bilanzfälschung der Wirecard AG ist weiterhin einer der größten Finanzskandale in Deutschland und noch immer nicht komplett aufgeklärt. Das fehlende Puzzlestück dabei ist wohl Marsalek, der jedoch untergetaucht ist. Er floh kurz vor dem finalen Zusammenbruch des Konzerns im Sommer 2020 und ließ um Milliarden geprellte Anlieger und offene Fragen zurück.Um diese offenen Fragen zu klären, hat sich für den Podcast ein Investigativ-Team aus Journalistinnen und Filmemacherinnen auf Recherche und der Suche nach dem verschollenen Jan Marsalek begeben. Audio Now beschreibt den Podcast als „Roadtrip durch einen der dreistesten Finanzskandale der deutschen Historie“. Moderiert wird «Chasing Marsalek» von Bettina Weiguny, die als freie Journalistin unter anderem für die ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘ arbeitet und an der TVNow-Sendung «Der große Fake – Die Wirecard-Story» mitgewirkt hatte. Außerdem verfasste sie das Buch zur Doku „Wirecard – Das Psychogramm eines Jahrhundertskandals“ gemeinsam mit Georg Meck, Ressortleiter Wirtschaft der ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘.Miriam Trunk, Chefin Audio Alliance und Audio Now, sagt über den Podcast, dessen Episoden im 14-Tage-Rhythmus erscheinen: „Männer prägen das Narrativ, vor allem in Wirtschaft und Politik. Deshalb haben wir in «Chasing Marsalek» ein Team von Frauen gebeten, die Geschichte des Wirecard-Skandals anhand ihres Protagonisten zu erzählen. Rund um Wirecard haben sich schnell diverse Podcast-Formate etabliert, deshalb wollten wir mit diesem Format etwas anderes schaffen – das haben wir dank der exzellenten Arbeit unserer Journalistinnen und der Ko-Produktion mit dem Team von Wake Word geschafft.“ Seit Donnerstag ist die erste Folge „A Wiener Gschicht“ verfügbar.