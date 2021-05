«Moonlight»-Star für Mike-Tyson-Serie besetzt

US-Fernsehen

Trevante Rhodes wird die Hauptrolle bei der neuen Hulu-Serie spielen.

Der Schauspieler Trevante Rhodes wird die Rolle des Mike Tyson in der schon bald erscheinenden Hulu-Fernsehserieverkörpern. Rhodes wird nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch als ausführender Produzent fungieren. Bereits im Februar hat Disneys Hulu das Projekt mit acht Folgen geordnet.Die Serie soll das wilde, tragische und kontroverse Leben und die Karriere von Tyson erforschen, einer der polarisierendsten Figuren der Sportkultur. Rhodes hatte seine Durchbruchrolle in dem 2016 mit dem Oscar ausgezeichneten Film «Moonlight» ► . Außerdem spielte er kürzlich in dem Netflix-Hit «Birdbox» und in Hulus «The United States vs. Billie Holiday» mit.Tyson ist in keiner Weise an der Serie beteiligt und bezeichnete sie als "tonlose kulturelle Zweckentfremdung". Kurz darauf gab Tyson bekannt, dass er eine Mini-Serie über sein Leben produziert, in der Jamie Foxx die Hauptrolle spielen wird.