BBC-Doku über Britney Spears kommt Ende Juni zu TVNow

Vermischtes

Die Mediengruppe RTL Deutschland erwarb die Rechte für den deutschen Markt von «Die Schlacht um Britney Spears» erst Anfang Mai. Nun hat man bei TVNow ein Startdatum gefunden.

Anfang Mai erwarb die Mediengruppe RTL Deutschland die von der BBC produzierte Dokumentationfür den deutschen Markt ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat das Unternehmen einen Platz zur Ausstrahlung gefunden und zeigt die Doku auf dem Streamingdienst TVNow ab dem 23. Juni.Die Dokumentation beleuchtet die seit 13 Jahren bestehende Vormundschaft des Pop-Stars Britney Spears. Der britische Journalist Mobeen Azhar verfolgt in der 90-minütigen Doku die anhaltenden Gerichtsprozesse und taucht in das #FreeBritney-Movement ein, das Anfang des Jahres durch die Doku «Framing Britney Spears» neue Bekanntheit erlangte. Azhars Recherchen reichen von Los Angeles bis in die Heimat von Spears. Unter anderem gibt es exklusive Interviews mit Maskenbildner Billy Brasfield, ihrem ehemaligen Choreografen Brian Friedman und der Anwältin Lisa MacCarley.Jonathan Ford, Geschäftsführer des Unternehmens AMR, das die weltweite Vermarktung des Films übernahm, sagte über die Reportage: „Dies ist ein wirklich aufschlussreicher Tatsachenfilm – teils Untersuchung, teils Liebesbrief an Britney, den Weltstar. «The Battle for Britney» (so der Original-Titel,) stellt auch umfassendere Fragen zur Macht der Musikindustrie und der amerikanischen Star-Maschine und untersucht die Bürgerrechtsprobleme, die mit ihrem Konservatorium verbunden sind.“