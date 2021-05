ARD dreht Komödie auf Kreta

TV-News

Auf der griechischen Insel Kreta laufen bereits seit dem 18. Mai die Dreharbeiten für eine neue ARD-Degeto-Komödie. Es geht um eine mitreißende Vater-Tochter-Story.

Unter dem Arbeitstiteldrehen seit dem 18. Mai unter anderen Fabian Heinrichs und Clara Vogt an einem neuen Film der ARD-Degeto-Reihe. Entstehen soll eine Komödie mit Vater-Tochter-Konflikt im Zentrum der Handlung. Zwischen traumhaften Stränden und antiken Kulturstädten auf der griechischen Insel Kreta spielt sich die Story auf einer Bildungsreise von Vater und Tochter ab. Der Roadtrip gerät jedoch schnell ins Chaos und es darf ordentlich gelacht werden. Neben den Hauptrollen wird «Stunde des Pan» von der EIKON Media GmbH im Auftrag der ARD Degeto produziert. Als Produzenten-Team treten Ludwig Ganzert und Katarina Cvitiv auf, für die ARD liegt die Redaktion bei Katja Kirchen und Christoph Pellander.Zum Inhalt lässt sich näher sagen, dass Vater Volker, gespielt von Fabian Hinrichs, ein geschiedener Lektor ist, der mit seiner pubertierenden Tochter einiges an Problemen hat. Tochter Daphne, gespielt von Clara Vogt, ist allein schon von ihrem Namen, der aus Begeisterung zur griechischen Mythologie entsprechend gewählt wurde, mehr als genervt von allem. Die gemeinsame Reise mit ihrem Vater ist das erste Mal, dass beide allein verreisen und Volker möchte daher die Situation unbedingt nutzen, um allen zu beweisen, was für perfekter Vater er ist. Am meisten wohl sich selbst.Von der Schönheit der abgelegenen kretischen Stranddörfer sieht Daphne natürlich in ihrem Alter relativ wenig und kann sich schon gar nicht für derlei Dinge begeistern. Der Urlaub scheint ein völliger Reinfall zu werden, bis Tochter Daphne auf den jungen Griechen Dimitri trifft und Vater Volker die atemberaubende Yoga-Lehrerin Barbara kennenlernt. Während die Tochter von unschuldiger Liebe träumt, lernt Volker auf die harte Tour und durch Barbaras Verlobten Manolis, dass man auf Kreta noch an die Werte von Traditionen glaubt. Das lustige Verwirrspiel wird für den Spielfilm von Nina Grosse, nach einem Drehbuch von Karl Heinz Käfer, inszeniert. Wie lange die Dreharbeiten dauern werden oder wann man den Streifen erwarten kann, darüber gibt es noch keinerlei Informationen.