Zwei neue «Bozen-Krimis» sind in Arbeit

TV-News

Unter den Arbeitstiteln «Verspieltes Glück» und «Vergeltung» werden aktuell zwei neue Filme für die erfolgreiche ARD-Degeto-Reihe «Der Bozen-Krimi» gedreht.

Die beiden anstehenden Filme sind mittlerweile der 14. und 15. Teil der erfolgreichen Reihe um Frau Commissario im Kosmos des. In und um Südtirol werden gerade in spektakulären Landschaften und quirligen mediterranen Städten die zwei neuen Teile abgedreht. Bekannt vor der Kamera bleibt Chiara Schoras als Frau Commissario Sonja Schwarz in der Hauptrolle beider Filme. In den beiden neuen Teilen, beide noch mit Arbeitstiteln beworben, geht es einmal in «Verspieltes Glück» um den kaltblütigen Mord an einem spielsüchtigen Kunstschnitzer und zum Anderen geht es in «Vergeltung» um einen rätselhaften Anschlag auf die Gäste einer Meraner Straßencafés. Doch mehr dazu im Detail.Im «Bozen-Krimi: Verspieltes Glück» geht es wie erwähnt um einen kaltblütigen Mord an Holzschnitzer Vitus Höllrig, gespielt von Claus Peter Seifert. Dieser liegt erstochen in seiner Werkstatt, doch offenkundig hat vor seinem Tod versucht, ihn zu retten. Schnell kommt der Gedanken nach einem eskalierten Streit und gar einem nicht beabsichtigten Tod auf. Kommissarin Sonja Schwarz und ihr Kollege Jonas Kerschbaumer, gespielt von Gabriel Raab, erfahren schnell von der Spielsucht des des Schnitzers und sofort tun sich einige Verdächtige auf und auch die Beziehung zwischen Vitus und seiner Tochter Edith, gespielt von Katja Studt, war keine einfache.Nicht weniger dramatisch beginnt die Handlung im «Bozen-Krimi: Vergeltung». Hier steht eine ganze Stadt unter akutem Schock, als ein Lieferwagen in ein gut besuchtes Straßencafé gerast ist. Getötet wurde aus reinem Glück niemand und einer der Gäste des Cafés muss schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Tat erscheint Kommissarin Schwarz von Anfang an mehr als Warnung, doch wer warnt hier wen? Und wovor? Als überraschenderweise Besuch aus Frankfurt und Sonjas früherer Dienststelle eintrifft, gerät die Ermittlerin auch privat in unsichere Gewässer. Ihr ehemaliger Kollege Mike Gerber, gespielt von Hendrik Duryn, scheint mehr über den Zwischenfall mit dem Café und dem Lieferwagen zu wissen. Und Mike war damals durchaus mehr als nur ein Kollege. Die Dreharbeiten zu beiden Krimis laufen voraussichtlich bis zum 15. Juli.