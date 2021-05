Kelly Clarkson übernimmt Ellen-Sendeplatz

US-Fernsehen

Der Deal ist schon fix: Bei den NBC-Stationen wird die Musikerin zu sehen sein.

Bereits seit September 2019 ist die «American Idol»-Gewinnerin und «The Voice»-Jurorin Kelly Clarkson mit ihrer gleichnamigen Fernsehshow auf Sendung. Nun gaben die Verantwortlichen von NBC bekannt, dassnach dem Ende der Sendung von Ellen DeGeneres nach der Saison 2021/2022 in Los Angeles, New York und Chicago den 15.00 Uhr-Sendeplatz übernimmt.Derzeit wird die Sendung in den drei größten Märkten des Landes um 14.00 Uhr ausgestrahlt. Die Meldung kommt nicht überraschend, denn in dieser Woche wurde die Sendung für sechs Daytime Emmys nominiert, außerdem lief für NBC der Daytime-Markt jahrelang suboptimal. Mit Clarkson sind auch die Reichweiten deutlich angestiegen. NBCUniversal besitzt derzeit zwölf eigene Sender, beliefert aber mit der Sendung über 200 weitere lokale Fernsehsender."«The Kelly Clarkson Show» ist eine der optimistischsten Erfolgsgeschichten in der Erstausstrahlung von Syndication", sagte Tracie Wilson, Executive VP von NBCUniversal Syndication Studios. "Sie ist ein geschätzter Teil des Angebots der NBCUniversal Syndication Studios und wir sind stolz darauf, mit der Gruppe der NBC eigenen Television Stations zusammenzuarbeiten, um den Erfolg der Show fortzusetzen. Kelly und unser gesamtes Produktionsteam haben ihr Herz, ihre Absicht und ihre unglaubliche Leidenschaft in die Entwicklung einer Serie gesteckt, die Menschen aller Altersgruppen, Kulturen und Hintergründe anspricht. Wir arbeiten an großen Plänen für Staffel drei und freuen uns darauf, die führende Show im Bereich Daytime für die nächsten Jahre zu werden."