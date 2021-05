«Das Mädchen aus dem Bergsee» dominiert den Mittwochabend

Quotennews

Mit über 7 Millionen Zuschauern konnte sich am gestrigen Mittwoch kein Format über mehr Zuschauer freuen.

Erneut ist es ein ZDF-Krimi, der für die beste Reichweite des Tages sorgte.konnte sich über 7,03 Millionen Zuschauer freuen, wodurch ein Marktanteil von 23,5 Prozent erzielt wurde. Ebenfalls der Tagesbestwert. An dieser Stelle muss nicht, wie sonst oft, ein News-Format wie dieausgeklammert werden, denn die brachte es in der 20:00 Uhr-Version gestern ebenfalls auf "nur" 5,86 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 19,8 Prozent. In der Zuschauergruppe der 14 bis 49-Jährigen bot sich hingegen ein etwas anderes Bild. Hier markierte die genannte Tagesschau die beste Reichweite des Tages mit 1,36 Millionen Zuschauern, gefolgt von Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit 1,14 Millionen Zuschauern.«Das Mädchen aus dem Bergsee» landete, wenn auch die Einordnung bei den jüngeren Zuschauern für die öffentlich-rechtlichen Programme weniger wichtig ist, auf einem achten Platz. Davor wie erwähnt die «Tagesschau» und «GZSZ», «RTL Aktuell - Das Wetter», «Sascha Grammel Live! Fast fertig», «RTL Aktuell», «Alles was zählt» und schließlich dem «heute journal». Nun also doch mit ausgeklammerten News-Formaten präsentierte sich neben den bereits erläuterten Formaten «Sascha Grammel Live!» besser mit 0,87 Millionen Zielgruppenzuschauern und «Alles was zählt» ebenfalls besser mit 0,73 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe. Das ist jedoch kein Beinbruch für das ZDF, denn mit den erreichten 0,69 Millionen Zuschauern und demnach einem Marktanteil von 9,4 Prozent wird man zufrieden sein.Ohne die vielen News-Ausgaben von «Tagesschau», «heute journal» und entsprechenden Wetter-Formaten landeteauf Platz zwei der Reichweiten-Tabelle mit 3,75 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,9 Prozent. Dicht gefolgt vonmit 3,63 Millionen Zuschauern und einem Gesamtmarktanteil von 19 Prozent. Das Primetime-Angebot aus dem Erstenliegt demnach weit hinter dem ZDF-Angebot und dem eigenen Vorabend-Quiz-Format bei 3,62 Millionen Zuschauern und konnte damit 12,1 Prozent Marktanteil einfahren.