Mr. Big is back

Chris Noth wird im «Sex and the City»-Revival wieder dabei sein.

Darauf können sich die Fans freuen: Beim HBO-Max-Nachfolger von «Sex and the City»,, wird Chris Noth wieder als Mr. Big für Furore sorgen. Der Schauspielerin Noth wird in der zehnteiligen Serie, deren Produktion im Sommer 2021 starten soll, wieder mit am Set sein."Ich bin begeistert, wieder mit Chris an «And Just Like That» zu arbeiten... Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel der «Sex And The City»-Geschichte ohne unseren Mr. Big machen?", so der ausführende Produzent Michael Patrick King. Laut des Streamingdienstes wird die HBO-Max-Original-Serie Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) folgen, wie sie "die Reise von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern navigieren."Ausführende Produzenten von «And Just Like That...» sind Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi und King. Zum Autorenteam gehören King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Rottenberg und Zuritsky. «Sex and the City» wurde von Darren Star geschaffen und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Candace Bushnell.