«Die Gegenteilshow» startet verhalten

Quotennews

Der gestrige Start der neuen Sat.1-Show «Die Gegenteilshow» lief keinesfalls schlecht - wirklich gut lief es hingegen auch nicht.

Das neue Action-Gaming-Show-Format bei Sat.1 feierte gestern in der Primetime Premiere. Immerhin kann man sagen, dass man mit dem Format die beste Reichweite des Tages markierte und 1,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begeistern konnte. Der Marktanteil von 4,9 Prozent war im Laufe des Tages bei Mittags- und Nachmittags-Formaten schon höher, jedoch ist man mit knapp 5 Prozent in der Primetime dieser Tage wohl zufrieden. Gleiches Bild in der Zielgruppe, denn hier schauten ebenfalls den gesamten Tag zu keiner Zeit mehr Menschen Sat.1, zur Primetime konnten 0,6 Millionen gemessen werden. Der Marktanteil von 8,5 Prozent ist für Sat.1 in der Primetime nun auch wirklich ein guter Wert, wenn auch dieser im Laufe des Tages bereits höher ausfiel und dies nicht nur zu Zeiten desWas fängt Sat.1 also nun mit diesen Zahlen an? Im Grunde hätte es schon besser laufen müssen, denn anfänglich hatte man wohl den größten Respekt vor der direkten Show-Konkurrenz aus dem Hause RTL und «Du musst dich entscheiden». Diese Show wurde von RTL wiederum abgesetzt und so wäre für Sat.1 freie Bahn gewesen für eben bessere Ergebnisse. Wäre es mit der RTL-Show zur gleichen Zeit also schlechter gelaufen? Oder sind sämtliche «Du musst dich entscheiden»-Zuschauer trotzdem bei RTL und «Sascha Grammel live!» gelandet?Fragen, die sich an dieser Stelle sicher nicht beantworten lassen, jedoch hätte man mehr erwarten können, wenn auch grundsätzlich der Start der «Gegenteilshow» kein Griff ins Klo war. An den kommenden Mittwochen wird sich nun zeigen, ob die Show konkurrenzfähig ist oder ob man vom Interesse der ersten Folge gelebt hat.