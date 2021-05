Blockbuster-Battle

RTL zeigt die Free-TV-Premiere von «Girls' Night Out» und tritt damit gegen die beiden CGI-Blockbuster «Chappie» und «Kong: Skull Island» an. Wer holt sich den Sieg?

(RTL, 20:15 Uhr)Die Freundinnen Jess, Blair, Alice und Frankie feiern eine Junggesellinnen-Party. Als ein männlicher Stripper versehentlich zu Tode kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Die jungen Frauen müssen eine Leiche entsorgen. Und zu allem Überdruss steht plötzlich der "echte" Stripper vor der Türe. Wer war der Mann, den sie umgebracht haben? Quotenmeter urteilte über den Film : „(«Girls‘ Night Out») versteht sich als zügig-schrille Abwandlung eines derben Komödiensubgenres – und hat obendrein einen launigen Powerfrauen-Cast zu bieten!“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 5IMDB User Rating: 5(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Um die Stadt sicherer zu machen, setzt die Polizei von Johannesburg intelligente Roboter im Kampf gegen das Verbrechen ein. Das erweist sich als voller Erfolg. Doch Deon Wilson, der Entwickler der Roboter, will mehr. Er arbeitet an einer künstlichen Intelligenz, die er an einem ausrangierten Polizeiroboter testen will. Kurz bevor er das Experiment starten kann, werden Deon und sein Roboter von einer Gruppe Kleinkrimineller entführt. Deren Anführer Ninja will aus dem „Chappie“ getauften intelligenten Roboter einen echten Gangster machen. Zeitgleich versucht Wilsons Konkurrent Vincent Moore, die Polizeiroboter zu sabotieren, um seinen eigenen Kampfroboter MOOSE in der Stadt zum Einsatz zu bringen. Doch dazu benötigt er einen speziellen Chip, der sich in Chappies Körper befindet. Zum Kinostart zog Quotenmeter dieses Fazit : „Die CGI-Animationen der Roboterfiguren sind makellos. Auch der passionierte Score von Hans Zimmer, sowie die Performance des gutherzigen Schauspielers Dev Patel weiß zu gefallen. Alles darüber hinaus ist jedoch weit unterhalb des Unterhaltungswertes beider Blomkamp-Vorwerke und weist dem einst aufstrebenden Filmemacher unaufhörlich seinen Weg in Richtung One-Hit-Wonder.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Eine bildgewaltige Inszenierung, wie Kong zum König wurde: Ein Expeditionsteam macht sich auf in die Tiefen des Südpazifiks, auf die unerforschte Insel "Skull Island". Als sich die Hubschrauber der Insel nähern, wird einer nach dem anderen von einem riesigen Affen zu Boden geholt. Doch Kong ist nicht das einzige gigantische Urzeitmonster, das in diesem unberührten Paradies seine Heimat hat. Quotenmeter konnte den Film nicht empfehlen und urteilte so : „Eine Vollkatastrophe ist «Kong: Skull Island» nur deshalb nicht geworden, weil die erste halbe Stunde des Monster-Blockbusters recht gelungen ist und sich die Animation der spektakulären Riesentiere durchaus sehen lassen kann. Davon aber abgesehen, gibt es hier Niemanden, der sich mit dem Mitwirken an Jordan Vogt-Roberts‘ Film mit Ruhm bekleckert hat.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7