Daniel Rosemann stellt sein Sat.1-Team vor

Seit neuestem leitet Daniel Rosemann neben ProSieben auch den Schwester-Sender Sat.1. Nun stellte er sein Team vor – mit bekannten Namen.

Noch sind keine zehn Tage vergangenen, als die Nachricht aus Unterföhring kam, dass ProSieben-Chef Daniel Rosemann ab sofort auch Senderchef bei Sat.1 wird. Am Mittwoch folgte nun eine weitere Nachricht zur Personal-Situation bei Sat.1. Rosemann gab bekannt, wer mit ihm an der Spitze von Sat.1 agieren werde. In der Mitteilung sprach man von einem „vertrauten Team“.So wird Hannes Hiller mit seinem Team als Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment die Programm-Entwicklung für ProSieben und Sat.1 übernehmen und somit als erster Ansprechpartner für Produzenten für alle neuen Entertainment-Programmideen in der Primetime fungieren. Für die Daytime und die Access Primetime wird Mark Land zuständig sein, der – wie vor einer Woche bekannt gegeben – stellvertretender Sat.1-Chef bleibt.Mit Christoph Körfer hat man eine weitere Personalie von ProSieben an Bord geholt. Er wird künftig neben seiner Tätigkeit als stellvertretender ProSieben-Chef und ProSieben-Sprecher auch neuer Sat.1-Sprecher. Die bisherige Sprecherin Sandra Scholz führt weiter als Vice President Communication & PR das Kommunikationsteam „News, Sports, Factual & Fiction“. Die Sat.1-Executive Producer für die Primetime-Bereiche Show, Reality und Comedy arbeiten in einem reinen Sat.1-Team und berichten direkt an Daniel Rosemann.Daniel Rosemann sagt über sein Team: „Der Erfolg eines Senders ist immer das Ergebnis von Teamwork. Zwei große Marken wie ProSieben und Sat.1 kann man nicht allein führen. Ich vertraue auf die Expertise und die Leidenschaft des ProSieben-Teams, auf dass wir gemeinsam ein neues Sat.1 mit alter Stärke bauen. Dafür brauchen wir etwas Zeit und diese einzigartige Lust, besonderes Fernsehen zu machen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe mit meinem vertrauten Team.“