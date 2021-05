«Love, Victor»: Zweite Staffel startet Mitte Juni

TV-News

Das Teenie-Drama «Love, Victor» kommt mit einer zweiten Staffel am 18. Juni zu Disney+ zurück. Vor der Premiere gab es nun eine Videobotschaft der Darsteller.

Die zweite Staffelbekommt am 18. Juni beim Streamingdienst Disney+ seine Premiere. Die neue Staffel hält zehn Folgen für Fans der Reihe bereit und kann ab dem genannten Termin komplett abgerufen werden. Inhaltlich beginnt die zweite Staffel der Teenie-Dramedy mit einem frisch geouteten Victor, gespielt von Michael Cimino, der sich im vorletzten Schuljahr an der Creekwood High befindet. Sowohl in der Schule, als auch im privaten Umfeld führt sein Coming-Out zu einigem Problemen und Herausforderungen. Zudem steht Victors Ex-Freundin mit gebrochenem Herzen nach dem Ganzen da und so ergeben sich weitere Schwierigkeiten.Ganz zu schweigen, dass Victor nun ein offen schwuler Star-Athlet ist und mit seiner neuen Beziehung zu Benji, gespielt von George Sear, durch Höhen und Tiefen rast. Der Cast wird neben Michael Cimino und George Sear von Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Rachel Naomi, Bebe Wood, Anthony Turpel und Mason Gooding vervollständigt. Ausführende Produzenten der Serie sind Brian Tanin, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian, Adan Londy und die Originalautoren des Films Isaac Aptaker und Elizabeth Berger.Im Aufgebot von STAR ist die erste Staffel von «Love, Victor» bereits voll verfügbar. Die zweite Staffel wird am 18. Juni exklusiv bei Disney+ prämiert werden. Der Cast veröffentlichte über den Instagram-Account von Disney+ eine Videobotschaft mit den aktuellsten Ankündigungen.