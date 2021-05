«Lets Dance»: RTL sorgt für Final-Vorfreude am Nachmittag

TV-News

Am kommenden Freitag steigt das Finale der Freitagabend-Show «Let’s Dance». Fans müssen sich aber nicht bis 20:15 Uhr gedulden.

Wenn am Freitagabend Valentina Pahde, Rúrik Gíslason und Nicolas Puschmann am Freitagabend das Tanzparkett in Köln-Ossendorf betreten, dürfte eine gewisse Portion Nervosität mit dabei sein, schließlich geht es am kommenden Freitag um den Titel der diesjährigen Staffel bei. Bei den Fans dürfte die Vorfreude auf fast vierstündige Live-Show überwiegen, zumal RTL dafür sorgt, dass das Publikum auch schon tagsüber auf das Finale eingestimmt wird. Dementsprechend ändert man beim Kölner Sender das Programm.Am Nachmittag entfallen die Ausstrahlungen von «Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal» und «Die Versicherungsdetektive» werden auf Montag verschoben. Stattdessen zeigt man ab 14 Uhr ein. In der einstündigen Sendung soll live ins Studio zu Roberta Bieling geschalten werden. Sie wird mit unter anderem mit Juror Joachim Llambi und Moderatorin Victoria Swarovski sowie mit den drei Finalisten sprechen. Im Studio wird Katja Burkard die Profitänzerin der vergangenen Jahre Isabel Edvardsson begrüßen, die sich frisch aus der 2. Babypause meldet. Zusammen analysieren sie die Highlights der aktuellen Staffel und geben ihre Einschätzungen zu den Finalisten ab.Im Anschluss wiederholt RTL ab 15 Uhr, das am Karfreitag, 2. April, statt einer «Let’s Dance»-Liveshow ausgestrahlt wurde. „Die schönsten, besten, emotionalsten und lustigsten Tänze aus den vergangenen Jahren“, wie es in der Programmvorschau heißt, werden darin vorgestellt und die Juroren um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi beleuchten die Tänze und die Körpersprache. Die Moderation übernehmen wie gewohnt Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Ab 17:30 Uhr folgt das reguläre Programm mit «Unter Uns».