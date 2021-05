Primetime-Check

Sat.1 startet die «Gegenteilshow», «Sascha Grammel live! Fast fertig» bei RTL oder doch «Familienglück auf Mallorca» mit Daniela Katzenberger? Die Mittwochs-Primetime hatte viel im Angebot – was lief am besten?

Bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen musste man sich nicht nur zwischen ARD und ZDF entscheiden, sondern damit auch zwischen Komödie und Krimi. Im Ersten gab es die TV-Komödie «Nimm du ihn», das ZDF sendete den. Deutlich besser lief es für den Krimi und das ZDF, denn hierzu schalteten 7,03 Millionen Menschen ab drei Jahren ein. Zwischen 14 und 49 Jahren alt waren davon 0,69 Millionen Zuschauern, es ergab sich also ein Marktanteil von 9,4 Prozent. Insgesamt landete das Zweite damit bei 23,5 Prozent Anteil am TV-Markt. Das Erste hingegen musste mit «Nimm du ihn» bei 3,62 Millionen Zuschauern insgesamt zufrieden sein, Jüngere waren hiervon immerhin 0,47 Millionen. Dadurch ergab sich ein Marktanteil von 6,5 Prozent bei den jüngeren Zuschauern und insgesamt landete man bei 12,1 Prozent Anteil am Markt.RTL ging mitin die Primetime, wohl eher als Notlösung, da es ja gestern eigentlich eine weitere Ausgabe von «Du musst dich entscheiden» geben sollte. Das wurde aber bekannterweise abgesetzt und daher zog Sascha Grammel 2,48 Millionen RTL-Zuschauer vor die Bildschirme, davon aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,87 Millionen. Damit bestritt RTL die Primetime mit 8,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 11,8 Prozent am Markt der Zielgruppe. Sat.1 startete unterdessen die Action-Quizshowneu. Das Format mit Moderator Daniel Boschmann zog in der Auftaktshow 1,39 Millionen Zuschauer an, davon aus der Zielgruppe immerhin 0,6 Millionen. Damit gab es in Ausgabe eins einen Marktanteil von 4,9 Prozent für Sat.1 insgesamt und in der Zielgruppe landete man bei 8,5 Prozent. Kein schlechter Start, aber auch nichts besonderes.ProSieben bot um 20:15 Uhr die nächste Episode der Langzeit-Ärzteserie. Mit dabei waren 1,13 Millionen Zuschauer, wovon 0,61 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Damit kann sich die rote Sieben über 3,8 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und 8,3 Prozent Anteil am Zielgruppenmarkt freuen. VOX sendete in der Primetime, und den gesamten Abend lang, alte Folgen von. Die erste Folge des Abends zog 0,67 Millionen Zuschauer an, davon 0,22 Millionen aus der Zielgruppe. Mit diesen Werten landete man bei 2,3 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,1 Prozent Anteil am Zielgruppenmarkt. RTLZWEI bot hingegen komplett neuen Serien-Stoff mit. Bei einer Doppelfolge konnten 1,07 und 1,36 Millionen Zuschauer gemessen werden, davon aus der werberelevanten Zielgruppe waren 0,5 und 0,65 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich damit auf 3,6 und 4,8 Prozent am Gesamtmarkt und 6,9 und schließlich 9 Prozent in der Zielgruppe.Alles andere als neu war das Angebot von Kabel Eins, denn hier lief der 1993-Klassiker. Der Streifen mit Whoopie Goldberg zog 1,32 Millionen Zuschauer an Land und belegte so 4,7 Prozent des TV-Marktes. In der Zielgruppe landete man mit 0,47 Millionen Zuschauern bei 6,6 Prozent des Marktes.