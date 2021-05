«Lets Dance»: Diese Profis Tanzen bei der Profi-Challenge

TV-News

Neben mehr als 20 Profitänzern wird auch ein Kandidat aus der vergangenen Staffel an den Start gehen.

Am Freitag steigt das große Finale der 14.-Staffel. RTL stimmt bereits am Nachmittag auf die große Live-Show am Abend ein und hat das Programm entsprechend umgestaltet ( Quotenmeter berichtete ). Für Fans bedeutet dies aber noch nicht das Ende der Tanzshow in diesem Jahr, denn nachdem der „Dancing Star 2021“ gekürt wurde, werden eine Woche später noch einmal die Profis auf das Parkett gebeten. Insgesamt gehen elf Paare beziehungsweise Gruppen an den Start bei der, um ihr sportliches und kreatives Können unter Beweis zu stellen.Alexandru Ionel & Patricija BelousovaRenata Lusin & Valentin LusinEvgeny Vinokurov & Nina BezzubovaMarta Arndt & Christian PolancMalika Dzumaev & Zsolt Sándor CsekeKathrin Menzinger & Vadim GarbuzovChristina Luft & Luca HänniAlona Uehlin & Anton Skuratov (mit Anton Tsarenko und Mark Tsarenko)Andrzej Cibis & Victoria Kleinfelder-CibisSergiu Luca & Regina LucaRobert Beitsch, Oxana Lebedew & Katharina LebedewFans wird vor allem ein Name ins Auge gesprungen sein: Luca Hänni. Der Schweizer Musiker trat als Promikandidat im vergangenen Jahr mit Christina Luft an und drang bis ins Finale vor, wo es für den dritten Platz reichte. Nach der Staffel wurde bekannt, dass das Paar eine Beziehung eingegangen ist. Ob der ehemalige Kandidat mit den Profis mithalten kann? Die Entscheidung liegt wie üblich beim Publikum, dass per Voting über den Sieger entscheidet. Einschätzungen zu den Tänzen geben die Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi ab. Daniel Hartwich führt mit Victoria Swarovski am Freitag, 4. Juni, ab 20:15 Uhr durch die Live-Show.