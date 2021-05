DAZN erhöht die Preise

Vermischtes

Außerdem wird das Bundesliga-Sendegebiet erweitert. Aus dem Hause Sky verpflichtete man zudem weiteres Personal. Eine Kooperation mit dem Bezahlsender integriert die DAZN-App bei Sky Q.

Mit dem nahenden Ende der aktuellen Fußball-Saison endet auch die Rechteperiode für die Bundesliga sowie der Champions League. In Zukunft zeigt der Streaminganbieter DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele des deutschen Oberhauses und 106 Partien der Königsklasse. Das erweiterte Angebot hat nun auch Auswirkungen auf den Preis der Plattform. Wie DAZN ankündigte wird das Angebot auf dem deutschen Markt ab August 14,99 pro Monat kosten. Das Jahresabo liegt dann bei 149,99 Euro, umgerechnet sind dies rund 12,50 Euro im Monat. Bislang lag der Preis bei 11,99 Euro für ein monatliches Abo.Durch die gesteigerte Anzahl an Spielen und Liveübertragen gab es zudem Bedarf auf Kommentatoren-Seite. Dieser Bedarf wird mit zwei neuen Gesichtern gedeckt, die vielen Fußballfans wohl schon bekannt sein dürften. Michael Born wechselt von Sky zu DAZN, ebenso wie Joachim Hebel, der die Champions League für DAZN kommentieren wird. Jan Platte und Marco Hagemann verlängerten derweil ihre Verträge. Die Experten Ralph Gunesch, Sebastian Kneißl und Jonas Hummels bleiben wie Sandro Wagner DAZN ebenfalls treu. Bereits bekannt war der Neuzugang aus dem Hause RTL: Laura Wontorra wird zum Moderatoren-Team um Alex Schlüter und Daniel Herzog stoßen.Neben den neuen Namen dürfen sich Fußball-Fans auch inhaltlich auf einige Neuerungen einstellen. Jeden Samstag ab 17:30 Uhr wird es eine lineare Highlight-Show geben, in der alle wichtigen Szenen der Spiele vom Nachmittag aufbereitet werden. Außerdem wird DAZN seine Vorberichterstattung rund um die Top-Spiele in der Bundesliga und Champions League ausbauen. Nach Angaben des Streamers befänden sich weitere Show-Formate in der Entwicklung, die täglich unter der Woche sowie am Wochenende nachmittags parallel zu den Bundesliga-Livespielen zu sehen sein werden.Während der Live-Übertragung wird es neben bereits verfügbaren „Tech-Features“ im Laufe des Jahres weitere Funktionen geben, die Fans ein möglichst angenehmes Schauen der Spiele ermöglichen sollen. Mit DAZN Pulse erhält jeder Fan alle wichtigen Szenen aus vorausgewählten parallel laufenden Livespielen und gelangt per Klick direkt dorthin. Mit den Key Moments können Fans jetzt mit einem Klick zu den wichtigsten Momenten eines Livespiels springen und die DAZN Match Stats integrieren die aktuellsten Live-Statistiken für das jeweilige Event direkt auf den Bildschirm.Im Zuge einer Neustrukturierung wird DAZN ab dem 1. August auch Luxemburg und Lichtenstein in den DACH-Service eingliedern. Dort wird man dann wie in Deutschland und Österreich alle Bundesliga-Spiele live präsentieren können. Beim Blick ins Ausland gab es außerdem aus Österreich Neuigkeiten, denn dort hat man eine Kooperation mit Sky Österreich geschlossen, die es DAZN ermöglicht ab der kommenden Saison alle Spiele der Champions League live und co-exklusiv für drei Jahre zu übertragen. In Deutschland haben sich Sky und DAZN ebenfalls zusammengeschlossen.Ab Sommer können Kunden ihr DAZN-Abonnement auch über Sky Q buchen und über ihre Sky-Rechnung bezahlen und erhalten Zugang zur innovativen DAZN-App, sowie zu den zwei linearen DAZN-Kanälen, DAZN1 und DAZN2, die beide in UHD ausgestrahlt werden. Die beiden linearen Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die DAZN über Sky abonniert haben.„Dank der erweiterten Kooperation mit DAZN brauchen unsere Kunden auch in Zukunft nur eine Fernbedienung, um den besten Fußball an einem Ort zu sehen. Durch die Integration auf Sky Q und die Abrechnung über Sky wird es für die Kunden noch bequemer, ihre Sky Programme und DAZN-Inhalte auf Knopfdruck zu genießen“, erklärte Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland.