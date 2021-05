«WandaVision»-Autorin schließt Exklusiv-Vertrag

US-Fernsehen

Jac Schaeffer wird in den nächsten Jahren exklusiv für die Marvel Studios und 20th Television arbeiten.

Die Hauptautorin von «WandaVision», Jac Schaeffer, hat einen dreijährigen Exklusivvertrag mit den Marvel Studios und 20th Television geschlossen. Im Rahmen dieses Kontraktes wird Schaeffer Projekte entwickeln, die bei Marvel Studios an Disney+ gehen und bei 20th Television an alle Marktteilnehmer veräußert werden können.Schaeffer schuf «WandaVision» für den kleinen Bildschirm und fungierte auch als Chefautorin und ausführende Produzentin. Sie ist auch bekannt für das Schreiben, die Regie und die Produktion des Spielfilms «TiMER» und schrieb auch den animierten Kurzfilm «Die Eiskönigin – Olaf taut auf» und den Film «Glam Girls – Hinreißend verdorben» mit Anne Hathaway und Rebel Wilson in den Hauptrollen.Sie arbeitete auch an der Story für den kommenden Marvel-Film «Black Widow», der am 7. Juli in die Kinos und zu Disney+ kommt. Seit dem Start von «WandaVision» hat auch die andere MCU-Serie «The Falcon and The Winter Soldier» auf dem Disney-Dienst debütiert, während «Loki» im Juni erscheinen soll.