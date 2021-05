«Evil Dead Rise» kommt zu HBO Max

Kino-News

40 Jahre nach «Evil Dead» soll nun bald die Fortsetzung erscheinen.

Bereits seit 40 Jahren existiert die Horror-Reihe «Evil Dead», die HBO-Max-Schwester New Line Cinema derzeit mit «Evil Dead Rise» neu belebt. Allerdings werden die Verantwortlichen wohl von einer Kinoauswertung auf den wichtigsten Ländern absehen und beispielsweise den Film bei HBO Max in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlichen. In Großbritannien ist Canal Plus im Gespräch, in Frankreich wird mit Metropolitan verhandelt.Das Franchise wurde 2013 bei Sony mit «Evil Dead» wiederbelebt, einem Reboot unter der Regie von Fede Alvarez. Sam Raimi, Bruce Campbell und Robert Tapert produzierten diesen Film, der der erste war, in dem Campbell nicht als Ash auftrat. Eine TV-Serie namens «Ash vs. Evil Dead» startete 2015 auf Starz und endete 2018, wobei Campbell seine Paraderolle wieder aufnahm und Raimi, Tapert und Campbell als Produzenten an Bord waren."Ich bin begeistert, «Evil Dead» 40 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Films zurück in sein ursprüngliches Zuhause bei New Line zu bringen", sagte Raimi in einem Statement. "Die Geschichte der Firma als Pioniere des Horrors spricht für sich selbst. Ich bin ebenso begeistert, mit Lee Cronin zusammenzuarbeiten, dessen Begabung als Geschichtenerzähler ihn zum idealen Filmemacher macht, um das bleibende Erbe des Franchise fortzuführen."