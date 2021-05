Nannen Preis 2021: Sonderpreis für Joko & Klaas und Sophie Passmann

Vermischtes

Für die beiden Live-Sendungen «Männerwelten» und «A Short Story of Moria» im Nachgang zur Sendung «Joko&Klaas gegen ProSieben» wurden nun die beiden Entertainer und die Autorin Sophie Passman sowie das Team von FloridaTV mit dem Sonderpreis ausgezeichnet.

Alle Nominierten im Überblick:

Bevor am 1. Juni der diesjährige Nannen Preis in einem Live-Event in fünf Kategorien vergeben wird, stehen bereits jetzt die ersten Sieger fest. Der ‚Stern‘ zeichnet das Produktionsteam um Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie die Autorin Sophie Passmann mit dem Sonderpreis 2021 aus. Die ‚Stern‘-Chefredaktion möchte damit „das aufklärerische Engagement der Preisträger:innen und ihr erweitertes Verständnis von Journalismus“ würdigen. Konkret geht es um die beiden Live-Sendungen «A Short Story of Moria» und «Männerwelten» im Rahmen vonauf ProSieben „Joko, Klaas und ihr Team haben die Grenzen des Journalismus ausgetestet, ausgedehnt. Und dabei viele Fragen aufgeworfen: Wie muss Journalismus heute sein, damit er möglichst viele Menschen erreicht und berührt – insbesondere in Zielgruppen, die den klassischen Journalismus nicht mehr regelmäßig wahrnehmen? Wieviel Event ist notwendig? Wieviel inszenierte Dramaturgie und Emotionalisierung sind zulässig – ohne dass Zweifel an der Echtheit und Verlässlichkeit des Gezeigten entstehen? Wir verstehen unter modernem Journalismus durchaus auch die Verbindung von Aufklärung und Engagement. Den Sonderpreis verleihen wir in diesem Jahr an Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Sophie Passmann sowie das Team beider Sendungen für ihr Verdienst, zu unbequemen Themen bundesweit Debatten ausgelöst zu haben, die unsere Gesellschaft voranbringen“, erklärten die ‚Stern‘-Chefredakteure Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless ihr Urteil.Passmann wird für die Idee, das Konzept und ihre Moderation in der Sendung «Männerwelten» ausgezeichnet, worin sie eine Kunstausstellung wie einen Rundgang inszeniert, in dem Frauen von deren Erfahrungen mit alltäglichen sexuellen Übergriffen erzählen. Ausgezeichnet werden zudem Thomas Schmitt, Arne Kreuzfeldt, Claudia Schölzel und Thomas Martiens aus dem Produktionsteam von Florida TV. Sie haben auch das Stück «A Short Story of Moria» erarbeitet, in dem der afghanische Flüchtling Milad Ebrahimi einen unverstellten, persönlichen Blick auf die Situation der Flüchtlinge auf der Ägäis-Insel Lesbos wirft.In diesem Jahr präsentiert sich der Nannen Preis runderneuert und öffnet sich erstmals allen Mediengattungen und journalistischen Formaten. Mit den neuen Kategorien "Geschichte des Jahres" und "Republik" möchte man zudem den Wert und die Relevanz des Journalismus für die Gesellschaft betonen.– Norbert Grundei, Katharina Mahrenholtz, Korinna Hennig, Anja Martini, Sandra Ciesek, Christian Drosten, Aline König, Johanna Leuschen, «Das Coronavirus Update mit Christian Drosten», NDR Info– Lars Dittrich, Melanie Gath, Mai-Thi Ngyuen-Kim, «Corona geht gerade erst los», Mailab/funk– Christoph Giesen, Cathrin Kahlweit, Lena Kampf, Klaus Ott, Frederik Obermaier, Nicolas Richter; Katja Riedel, Jörg Schmitt, Meike Schreiber, Jan Willmroth, Nils Wischmeyer, „Die letzten Tage von Wirecard“ und weitere Artikel der SZ-Serie zum Wirecard-Skandal, Süddeutsche Zeitung– Daniel Deckers, "Berichterstattung zum Thema sexueller Missbrauch durch Geistliche der Katholischen Kirche", Frankfurter Allgemeine Zeitung– Friederike Böge, Lea Sahay, Xifan Yang, „Auslandsberichterstattung aus China“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit– Literatur-Redaktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, «Literaturkritik im Deutschlandradio», Deutschlandradio– Vanessa Vu, Khuê Phạm, „Bete für mich“, Die Zeit– Xifan Yang, „Die Gesandte des Konfuzius“, Die Zeit– Johannes Böhme, „Täter und Opfer“, Süddeutsche Zeitung Magazin– Sebastian Manz (Radio Bremen), Reiko Pinkert (NDR), „Vorwurf des Rechtsextremismus und Mobbing bei der Bremer Feuerwehr", «buten un binnen», butenunbinnen.de, bremen zwei– Stefan Proetel, „Die Geschäfte des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel“, Mannheimer Morgen– Sabine Schicketanz; Mitarbeit: Henri Kramer, Thorsten Metzner, „Unter Verdacht“, Potsdamer Neueste Nachrichten– Roman Dobrokhotov, Matthias Gebauer, Christo Grozev, Roman Lehberger, Fidelius Schmid, „Das sind die Männer, die Nawalny töten sollten“, Der Spiegel (in Kooperation mit Bellingcat, CNN, The Insider)– Jörg Diehl, Roman Lehberger, Fidelius Schmid, „Der König der Spione“, Der Spiegel– Katrin Langhans, Eva Achinger, Ann-Kathrin Wetter, „Riskante Dosis – Serie über den problematischen Umgang mit Cytotec“, BuzzFeed.News, BR, ARD (in Kooperation mit Süddeutsche Zeitung)