«Drag Race» beginnt Ende Juni

US-Fernsehen

Das Format feiert seine Premiere beim ViacomCBS-Streamingdienst.

Auch im Sommer 2021 wird ViacomCBS seinen Zuschauern neue Episoden vonanbieten können. Dieses Mal handelt es sich um eine All Stars-Staffel, die ab 24. Juni 2021 beim US-Streamingdienst Paramount+ Premiere feiert. Im vergangenen Jahr sollte die Premiere beim Sender Showtime erfolgen, dies wurde aber kurzfristig geändert.Die Reality-Show war zunächst beim ehemaligen Musiksender VH1 beheimatet. In diesem Jahr versucht ViacomCBS standhaft zu bleiben und die neuen Folgen bei Paramount+ zu zeigen, um die Abonnentenzahlen zu erhöhen. Zurzeit versucht man in den Vereinigten Staaten von Amerika mit Hilfe von Reality-Shows die Sehdauer bei Pay-TV-Angeboten zu erhöhen.In diesem Zusammenhang gab Paramount+ auch bekannt, dass «Queen of the Universe», der Gesangswettbewerb, der von den MTV Entertainment Studios und den «Drag Race»-Produzenten World of Wonder produziert wird, am 2. Dezember weltweit auf dem Streamer Premiere haben wird.