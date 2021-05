Elizabeth Banks produziert «Red Queen»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird zudem beim Peacock-Original Regie führen.

Die bekannte Schauspielerin Elizabeth Banks wird die Serienadaption des Victoria-Aveyard-Roman „Red Queen“ produzieren, dabei Regie führen und zudem auch eine wichtige Hauptrolle übernehmen. Das Skript verfasste Banks nicht, dies überließ sie Beth Schwartz und Aveyard, die ebenfalls das Projekt produzieren. Schwartz ist zudem auch als Showrunnerin tätig.Das Projekt kommt von Brownstone Productions, die das Projekt mit Warner Bros. Television und Universal Television für den NBC-Streamingdienst Peacock umsetzen. Banks hatte zuvor an einer Verfilmung von «Red Queen» gearbeitet, die auf das Jahr 2015 zurückgeht. Zu den weiteren kürzlich angekündigten Projekten von Brownstone gehört die «Flintstones»-Fortsetzungsserie «Bedrock» bei Fox, in der Banks die Stimme einer erwachsenen Pebbles übernehmen soll.Das einstündige Drama spielt in einem alternativen Amerika der nahen Zukunft, in dem die Demokratie durch eine Monarchie ersetzt wurde, die von einer Gruppe von Menschen mit Superkräften angeführt wird, die mit eiserner Faust über diejenigen ohne Kräfte herrschen. Mare, eine feurige junge Frau, die in Armut ohne Kräfte geboren wurde, tut ihr Bestes, um zu überleben und ihre Familie zu beschützen, als sie das Undenkbare entdeckt: Auch sie hat irgendwie Kräfte.