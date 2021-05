Amanda Segel soll «Game of Thrones»-Prequel schreiben

US-Fernsehen

Die Autorin, die unter anderem für «The Good Wife» tätig war, wurde für «10,000 Ships» verpflichtet.

Zwei Jahre nach dem Ende von «Game of Thrones» hat die Fernsehstation HBO noch keinen neuen Hit vorzuweisen. Zumindest gehen aber die Arbeiten an den vielen Prequels des Formats voran. Man habe mit Amanda Segel eine Autorin gefunden, die «10,000 Ships» verfassen soll. Die Serie würde Prinzessin Nymeria folgen, die mit den Rhoynar nach Dorne reist und Lord Mors Martell heiratet.Zu Segels bisherigen Arbeiten gehören «Person of Interest», «The Good Wife», «The Mist» und «Helstrom». Zu den weiteren «Game of Thrones»-Projekten gehört «9 Voyages», das sich um Lord Corlys Velaryon – bekannt als die "Seeschlange" und Oberhaupt des Hauses Velaryon, Ehemann von Rhaenys Targaryen – auf dem Schiff "Sea Snake" drehen würde.Ein weiteres «Game of Thrones»-Prequel, «House of the Dragon», ist kürzlich in Produktion gegangen. Diese Serie wird mit Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno und Fabien Frankel besetzt sein.