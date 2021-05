CW-Chef Pedowitz spricht über WarnerMedia-Deal

US-Fernsehen

Sein Unternehmen ist ein Joint-Venture, an dem Warner zur Hälfte beteiligt ist.

Am Dienstag teilte Mark Pedowitz, seines Zeichens Chef des Networks The CW, seine Gedanken über die bevorstehende Fusion zwischen Discovery und WarnerMedia. Die Journalisten befragten den Programmmacher, ob es schon Gespräche mit ihm über die Zukunft des Senders gibt. Änderungen in der Gesellschaftsstruktur wurden nicht angesprochen."Im Moment nicht. Ich habe keine Antworten darüber hinaus... Wir werden uns anpassen, unsere Köpfe zusammenstecken und unsere Arbeit machen.“, so Pedowitz. Die Warner-Discovery-Fusion wird ein neues Unternehmen bilden und vom Discovery-Chef David Zaslav geleitet. Auch über die Entscheidung, am Samstagabend ein eigenes Programm anzubieten, äußerte sich der Programmmacher."Wir hätten es gerne schon früher gemacht, aber wir waren nicht in der Lage, es zu diesem Zeitpunkt zu verwirklichen", sagte er. "Wir hatten das Gefühl, dass es hier eine Möglichkeit gibt, unsere lineare Reichweite zu erhöhen, was unseren Werbekunden und Partnern mehr Programm bietet... [Werbekunden und Partner] sagten, dass dies langfristig Sinn macht. Alle waren ziemlich glücklich darüber." In Zukunft werden wohl am Samstag auch fiktionale Stoffe laufen. "Im Jahr 2022 werden wir wahrscheinlich einige geskriptete Programme einführen, aber jetzt konzentrieren wir uns auf das vierte Quartal 2021", fuhr er fort.