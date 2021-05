«Loving Her»: ZDFneo findet Sendetermin

TV-News

Die sechsteilige Instant-Fiction-Serie «Loving Her» wird Anfang Juli beim Spartensender zu sehen sein. Bereits vorher stehen die Folgen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

Vor nicht einmal zwei Monaten gab ZDFneo bekannt, dass bis Ende März die sechsteilige Serieentsteht. Das Besondere: Es handelt sich dabei um eine Instant-Fiction-Serie, die zeitnah veröffentlicht werden soll. Damals hieß es, dass die Ausstrahlung bei ZDFneo im Sommer erfolgen solle. Nun gab der Spartensender ein genaues Datum bekannt. Alle sechs Folgen werden am 3. Juli ab 21:40 Uhr am Stück versendet, wobei eine Episode etwa eine Viertelstunde dauert. In der ZDFmediathek wird das Format bereits ab 1. Juli ab 10 Uhr zur Verfügung stehen und dort ein Jahr lang abrufbar sein.«Loving Her» dreht sich um die lesbische Mittzwanzigerin Hanna, die aufgrund der Corona-Pandemie nach ihrem Studium der Literaturwissenschaften keinen Job findet. Daher muss sie zurück zu ihren Eltern nach Bielefeld ziehen. Kurz bevor sie ihre Rückkehr ins Elternhaus antritt, trifft sie auf der Straße zufällig eine ihrer Ex-Freundinnen wieder und fühlt sich sofort in die Vergangenheit zurückgeworfen. Inmitten des Umzugschaos lässt Hanna all ihre bisherigen Beziehungen Revue passieren, sodass in den sechs Folgen das Publikum Hannas turbulentes Liebesleben kennen lernen. Am Ende steht die Erkenntnis: Alle Ex-Freundinnen haben auf ihre eigene Art und Weise ihren Teil dazu beigetragen, dass Hanna zu der Frau wurde, die sie heute ist.In der Hauptrolle ist Banafshe Hourmazdi zu sehen. Weitere Darstellerinnen und Darsteller sind Bineta Hansen, Leonard Kunz, Lena Klenke, Emma Drogunova, Larissa Sirah Herden, Karin Hanczewski, Soma Pysall, Jasmin Tabatabai und Eva Meckbach. Die Drehbücher stammen von Marlene Melchior und Leonie Krippendorff, die auch die Regie übernahm. Tasja Abel fungierte als Produzentin, während Philine Zebralla als Producerin tätig war. Für die Produktion zeichnet sich MadeFor Film verantwortlich.