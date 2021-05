Statt Klima gibt es «Sprüche vor Acht»

TV-News

Das Erste führt Mitte Juni ein neues Vorabend-Programm ein, in dem Redensarten erklärt werden sollen.

Wenn am 11. Juni die verschobene Europameisterschaft endlich startet, steht nicht nur das paneuropäische Turnier am Anfang, sondern auch ein neues Vorabend-Format im Ersten. Ab jenem Freitag startet der öffentlich-rechtliche Sender dann nämlich die Sendung, in der „Redensarten anschaulich erklärt“ werden sollen. Wie das Format genau ablaufen wird, ist nicht bekannt, man weiß nur, welche Redewendungen genauer unter die Lupe genommen werden sollen.Zum Auftakt beschäftigt man sich mit der Redensart „jemandem aufs Dach steigen“. Ob dahinter tatsächlich eine reale Kletterpartie steckt, soll in der etwa fünfminütigen Sendung geklärt werden. In den weiteren Ausgaben, die immer am Freitag zu sehen sein werden, geht es um die Wendungen „Hänseln“, „Auf dem letzten Loch pfeifen“, „Da beißt die Maus keinen Faden ab“, „Quacksalber“ und „Arm wie eine Kirchenmaus“.Die Einführung des neuen Formats überrascht etwas, da man seitens der ARD Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus der Vorabendprogramme rücken wollte . Zumal möchte die Initiative „Klima vor acht“ die ARD seit mehreren Monaten dazu bewegen, ein regelmäßiges Format über Klimafragen einzuführen. Daraus wird nun vorerst nichts. Immerhin: Man habe ab Ende Juni vor, immer montags und dienstags in den Sendungen «Wissen vor acht – Natur» und «Wissen vor acht – Zukunft» den Fokus auf Klimawandel und Nachhaltigkeit zu legen.