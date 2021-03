Klimawandel und Nachhaltigkeit sollen vermehrt im Vorabendprogramm des Ersten vorkommen

TV-News

Die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit stehen nicht erst seit Fridays for Future im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das Erste möchte die Berichterstattung über jene Themen im Vorabendprogramm stärken.

Keine Frage, Klimawandel und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen. Punkt. Aufgrund dieser Erkenntnis hat die ARD im vergangenen Jahr die Bemühungen verstärkt im Vorabendprogramm mehr über diese Thematiken zu berichten. Das Ergebnis zeigt, dass rund 20 Prozent der Sendungenundsich mit den genannten Themen befasst hatten und insgesamt 24 und 117 Sendungen sich konkret den Themen widmete. Um bei den Zahlen zu bleiben ist außerdem zu nennen, dass sich 71 von 227 Ausgaben dermit dem Verhältnis Ökonomie und Ökologie beschäftigte, wobei es unter anderem um sogenanntesbei Unternehmen, also im weitesten Sinne um Umweltschutz, ging.Dieses Bemühen um größere Präsenz der Themenblöcke um Klimawandel und Nachhaltigkeit soll nun verschärft werden und erfuhr bereits höhere Aufmerksamkeit. So gibt es beimseit November 2020 eine eigene Rubrik unter dem Motto, in welcher klimatische Entwicklungen und Zusammenhänge intensiv erläutert werden wollen. Die Rubrik gab es seit Einführung an 13 Sendetagen. Zudem tauschen sich die Redaktionen des Ersten seit Ende des vergangenen Jahres intensiv mit führenden Expertinnen und Experten auf den Gebieten bezüglich Klimaschutz und Nachhaltigkeit aus, um so für die Sendungen thematische Blöcke weiterzuentwickeln. Erste Ergebnisse aus diesem Austausch sollen in naher Zukunft in die Produktion der Formate mit einfließen.Zu den Anstrengungen bietet die ARD sowohl in den linearen TV-Programmen als auch in der ARD-Mediathek einen größeren Fokus auf die entsprechenden Themen. Zuletzt gab es neben einer Vielzahl an Berichten und Dokumentation beispielsweise die Themenwochemit klarem Schwerpunkt auf den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit.