Wo sind die VOD-Zuschauer hin?

VOD-Charts

Das Reichweiten-Niveau bricht im Vergleich zur Vorwoche deutlich ein. Davon profitiert ein Teenie-Drama, das seine Werte sogar leicht steigern konnte.

Was war in dieser Woche auf dem VOD-Markt los? Im Vergleich zur Vorwoche brach die Bruttoreichweite der Top10 in Deutschland um mehr als zehn Millionen ein. In der vergangenen Woche addierten sich die Werte aller Titel auf 25,25 Millionen, in dieser Woche stehen nur noch 14,99 Millionen Klicks zu Buche. Lediglich eine Sendung konnte ihre Abrufzahlen steigern, was prompt den ersten Platz in diesem Ranking bescherte. Aber der Reihe nach: Platz neun teilen sich- bei Prime Video verfügbar - und- im Netflix-Abo enthalten - mit jeweils 1,22 Millionen Klicks.Knapp davor landet der Sitcom-Klassiker, der ebenfalls bei Netflix verfügbar ist, mit einer Bruttoreichweite von 1,23 Millionen Klicks. Bislang waren alle drei Titel in der vergangenen Woche nicht in dieser Liste vertreten. Das ändert sich mit dem sechsten Platz, den sich- ebenfalls in der Vorwoche nicht vertreten – undmit 1,24 Millionen Abrufen teilen. Die Nerds schafften im vorherigen Zeitraum noch 4,36 Millionen Klicks, zwischen dem 19. und 25. März stehen allerdings nur 1,24 Millionen zu Buche. Damit steht fest, dass es einen neuen und gleichzeitig alten Spitzenreiter gibt, dazu später mehr.Zunächst reiht sich die Netflix-Serieauf Rang fünf ein. Die zweite Staffel steht kurz vor dem Ende, die beiden letzten Folgen erscheinen am 30. März auf der Plattform. In dieser Woche sahen sich 1,46 Millionen die Serie an.liegt mit 1,48 Millionen Abrufen knapp davor auf dem vierten Rang.Auch dem Treppchen geht es zunächst ähnlich eng zu, dennliegt nur 10.000 Klicks hinter. Auf dem Papier stehen 1,70 beziehungsweise 1,71 Millionen Abrufe. Gold geht dagegen an, das als einzige Sendung in dieser Woche ihre Bruttoreichweite im Vergleich zur Vorwoche steigern konnte. Vor sieben Tagen lautete das Ergebnis 2,39 Millionen. Diesmal kommt das Teenie-Drama auf 2,49 Millionen Zuschauer. Damit belegt «Riverdale» zum vierten Mal in den letzte fünf Wochen den Platz an der Sonne.