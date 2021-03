«heute-show» stellt bei den Jüngeren neuen Bestwert für das Jahr 2021 auf

Quotennews

Bei den jüngeren Zuschauern war am ganzen Tag kein Programm gefragter. Auch bei «Letzte Spur Berlin» durfte sich das ZDF über neue Staffelrekorde freuen.



Eine neue Folge der Krimserielief am gestrigen Abend mit dem Untertitel "Erfolgreich, glücklich, tot". In der vorerst letzten neuen Folge ermittelte Hauptkommissarin Kerstin Klar undercover. Im Vergleich zur Vorwoche verlor das Programm nur leicht und lag mit 6,29 Millionen Fernsehenden bei hohen 19,1 Prozent Marktanteil. In dieser Woche waren die Jüngeren besonders zahlreich vertreten und so erzielte das ZDF mit 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen starken Markanteil von 8,7 Prozent.In der dritten Woche mit neuen Folgen präsentierte sichbesonders gut. Mit Leichtigkeit übertraf die Krimiserie die Reichweiten der Vorwochen und landete bei 5,32 Millionen Fernsehenden. Dies glich einer hohen Sehbeteiligung von 16,8 Prozent. Auch bei den 0,64 Millionen jüngeren Krimifans war eine deutliche Verbesserung auf 7,5 Prozent Marktanteil sichtbar.Dielegte auf ähnliche Art und Weise zu und lockte 4,70 Millionen Fernsehende. Die Quote wuchs folglich von 17,7 Prozent auf einen starken Wert von 19,4 Prozent. Mit 1,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen stand bei der jüngeren Zuschauerschaft das bislang beste Staffelergebnis auf dem Papier. Die Reichweite war zuletzt Ende 2020 höher gewesen. Zudem setzte sich die Satireshow hier ganz an die Spitze der gefragtesten Programme des Tages. Das Programm machte einen Sprung von 15,1 auf überragenden 20,8 Prozent Marktanteil. Dasbeendete den erfolgreichen ZDF-Abend mit 2,45 Millionen Fernsehenden und soliden 12,3 Prozent Marktanteil, was ebenfalls die beste Quote in diesem Jahr darstellte. 1,00 Millionen Jüngere belegten herausragende 17,0 Prozent des Marktes.