Datingshow «M.O.M.» geht bei Joyn in zweite Staffel

Joyn startet am 13. Mai in die zweite Staffel der Datingshow «M.O.M.». Entscheiden müssen sich die Kandidatinnen zwischen einem eleganten Senior und einem aufregenden Junior.

Das Formatgeht ab dem 13. Mai bei Joyn in seine zweite Staffel und soll so mit dem erfolgreichen Reality-Show-Format den Startschuss für Sommer-Gefühle darbieten. Im Setting des warmen Mexikos sucht die Datingshow nach feurigen Flirts, heißen Temperaturen und natürlich der großen Liebe. Zum Start winkt den Zuschauern eine Doppelfolge, wobei, wie üblich bei Joyn Originals, allen Nutzern die erste Folge kostenlos zur Verfügung steht. Die übrigen Folgen sind im Premiumbereich verfügbar. Doch worum geht es in «M.O.M.»?Der Grundgedanke ist schnell erklärt, denn wenn auch vielleicht mit exotischem Setting verbunden, ist «M.O.M.» eine klassische Datingshow. 14 Single-Frauen machen sich auf, um die große Liebe zu finden. Doch ist das Objekt der Begierde nicht wie in anderen Shows ein einzelner Mann, beim Joyn Original haben die Kandidatinnen die Qual der Wahl. Im Fokus steht auf der einen Seite einer Senior, welcher elegant und humorvoll erscheint, auf der anderen Seite winkt ein begehrenswerter Junior, welcher mit Spontanität und seiner offenen Art punkten möchte.Es soll herausgefunden werden, ob Liebe eine Altersgrenze kennt und welcher der Männer sich am Ende über seine Traumfrau freuen darf. Übrigens ist der Junior im Format 31 Jahre alt und der Senior 49, Unterschiede dürften also auffallen. Das Kandidatinnenfeld ist gefüllt mit Liebesanwärterinnen im Alter zwischen 25 bis 51 Jahren. Das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne Datingshow-übliche Challenges, welche den Frauen die Möglichkeiten bieten sollen, die Männerherzen für sich zu gewinnen. Am Ende müssen Single-Frauen nominiert werden, welche das Mexico-Paradies verlassen müssen. Darf man in der Show für eine weitere Folge bleiben, müssen sich die Frauen entscheiden, welcher der Männer ihnen mehr zusagt und so soll klar werden, ob nur die Liebe oder auch das Alter eine Rolle spielen wird.