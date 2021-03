«Luke! Die Schule und ich» mit so wenigen Zuschauern wie noch nie

Quotennews

Ein negativer Allzeitrekord stand in Sat.1 auf dem Papier, denn so schwach schnitt die Sendung in den knapp vier Jahren noch nie ab.



Deutsch, Mathe, Erdkunde, Chemie, Physik, Musik und Sport gehören zu den Fächern in den Luke Mockridge das Wissen von Prominenten und Schülern auf die Probe stellt. Beistellten sich am Samstagabend die prominenten Gäste Viviane Geppert, Max Giesinger, Maxi Gstettenbauer und Olaf Thon der Herausforderung. In der Vorwoche war die erste neue Ausgabe vor 1,21 Millionen Zuschauer gestartet. Dies reichte nicht für mehr als eine mäßige Quote von 4,0 Prozent. Bei den 0,72 Millionen Umworbenen wurde ein guter Marktanteil von 9,2 Prozent gemessen.An diesem Freitagabend saßen 1,18 Millionen Fernsehende für die Show vor dem Bildschirm. Ein mauer Marktanteil von 3,9 Prozent war die Folge. Deutlicher fiel der Verlust bei den 0,63 Millionen Jüngeren aus. Hier ging die Quote auf einen soliden Wert von 7,6 Prozent zurück. Für das Programm, das seit 2017 auf Sendung ist, war dies sowohl allgemein als auch in der Zielgruppe das schwächste Ergebnis überhaupt. Sat.1 zeigte im Anschluss eine Wiederholung der Show. 0,51 Millionen Zuschauer reichten für nicht mehr als eine miese Sehbeteiligung von 2,5 Prozent. Bei den 0,28 Millionen Werberelevanten wurde ein niedriger Marktanteil von 4,6 Prozent ermittelt.Etwas erfolgreicher lief der Abend für ProSieben mit dem Fantasyfilm «X-Men: Apocalypse» ► . Bei 1,40 Millionen Fernsehenden wurde eine gute Quote von 4,7 Prozent verbucht. Mit 9,3 Prozent Marktanteil lagen die 0,75 Millionen Jüngeren genau im Senderschnitt. Mit dem Science-Fiction-Filmwar bei 0,62 Millionen Zuschauern sogar eine leichte Verbesserung auf hohe 4,9 Prozent Marktanteil zu erkennen. Mit 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen war noch eine solide Quote von 9,0 Prozent möglich.