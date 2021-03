Blockbuster-Battle

Der Sonntagabend steht ganz im Zeichen der lustigen Unterhaltung. Die Sender abseits von Fußball und «Tatort» setzen auf eine Free-TV-Premiere, einen Klassiker aus den 90ern und tierisch gute Laune. Wer gewinnt?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der Tierpfleger Griffin Keyes ist ein sehr netter und gemütlicher Zeitgenosse, der in seiner Arbeit im Franklin Park Zoo voll und ganz aufgeht. Er liebt die Tiere, hat aber leider einfach kein Glück mit den Frauen. Er beschließt, sich beruflich zu verändern und sich einen Job zu suchen, der beim weiblichen Geschlecht höher angesehen ist als ein Zoowärter. Das wiederum ruft die Tiere des Zoos auf den Plan, denn sie wollen ihren freundlichen und fürsorglichen Wärter auf keinen Fall verlieren. Sie brechen ihren Schweigeschwur und offenbaren ihm, dass sie sprechen können. Mit tierischen Tipps für eine erfolgreiche Balz wollen sie ihrem geliebten Pfleger beibringen, das Herz einer Frau zu gewinnen, ohne seinen Job im Franklin Park Zoo aufzugeben.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDB User Rating: 5(ProSieben, 20:15 Uhr)Charlize Theron und Seth Rogen als unkonventionelles Liebespaar: Vor geraumer Zeit haben sich die Jugendfreunde Charlotte und Fred aus den Augen verloren. Sie ist mittlerweile US-Außenministerin und denkt über eine Präsidentschaftskandidatur nach, während er als arbeitsloser Journalist auf bessere Zeiten hofft. Als sich die Wege der beiden erneut kreuzen, holt Charlotte ihn kurzerhand in ihr Team und stellt schnell fest, dass sich Gegensätze tatsächlich anziehen.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDB User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Als eine gemeinsame Schulfreundin stirbt, treffen sich nach Jahren die resolute Brenda, das Filmsternchen Elise und die gutmütige Annie auf der Beerdigung wieder. Beim feucht-fröhlichen Leichenschmaus kommt das ungleiche Trio schließlich dahinter, dass es mit dem gleichen Schicksal gesegnet ist: Alle drei wurden wegen jüngerer Frauen von ihren Ehemännern verlassen. Kurzum gründen die drei den "Club der Teufelinnen", um sich an ihren Ex-Männern zu rächen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 6