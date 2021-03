Das ZDF muss die Samstagabend-Primetime-Krone abgeben

Quotennews

In den vergangenen Wochen stellte sich gar nicht erst die Frage, welches Format am Samstagabend die Quoten dominierte. Woche für Woche siegte ein ZDF-Krimi. Den gab es diese Woche jedoch nicht.

Anstatt des gewohnten Krimi-Abends erwartete die ZDF-Zuschauer eine Rateshow mit Prominenten im Kandidatenfeld.sollte anstatt eines Krimis für die Quote sorgen. Kurz gesagt gelang das nicht. Zwar konnte man sich ab 20:15 Uhr über 4,61 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren und somit einen Marktanteil von 15,6 Prozent freuen, jedoch war das an diesem Abend nicht die höchste Zuschauerzahl. Hier sprangen die öffentlich-rechtlichen Kollegen aus dem Ersten in die Bresche und sendeten ihrerseits einen Krimi. Der Filmsorgte mit 4,86 Millionen Zuschauern zwar nur für 15,2 Prozent Marktanteil, aber, die Zuschauerzahl an sich ist höher.Somit muss sich das ZDF seit langem erstmals wieder im Primetime-Vergleich geschlagen geben, wenn auch denkbar knapp und nicht komplett. Denn bei den 14- bis 49-Jährigen hat das Zweite hauchdünn die Nase vorn. Hier kam die Quiz-Show auf 0,77 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 9,7 Prozent ausmachte. Beim Ersten musste man sich mit 0,75 Millionen und glatten 9 Prozent zufriedengeben. Somit ein Etappensieg für das ZDF.Alles in allem lässt sich nun also sagen, dass die Formel nicht schlicht heißt: Sende Samstagabend einen Krimi und du wirst traumhafte Quoten ernten. Nein, die ZDF-Krimis sind einfach verdammt gut und «Allmen und das Geheimnis der Erotik» zeigt, dass man es durchaus mit den Kollegen aus dem Zweiten aufnehmen kann, man aber noch weit von ZDF-Krimi-Zahlen entfernt ist. Das wird jedoch beim Ersten wenige Interessieren und man wird sich (zu Recht) für eine Woche Quotensieger-Samstagabend nennen dürfen.