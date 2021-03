YouTuber

Domtendo – Nintendo-Klassiker „zwischen Skill & Fail“

Felix Maier von 28. März 2021, 12:30 Uhr

Domtendo beschreibt sein Können in der Kanalbeschreibung kurzerhand mit „Zwischen Skill & Fail“ und versorgt seine Community seit 2010 mit Nintendo-Klassikern von Zelda bis Mario Kart.

Beginnend mit den Fakten lässt sich über Domtendo sagen, dass der unter bürgerlichen Namen als Domink Neumeyer bekannte YouTuber mit seinem Kanal bereits seit mehr als zehn Jahren aktiv ist. Genauer ist sein ältestes Video auf dem Kanal gar vom 16. Juni 2009. In dieser Anfangsphase zeigte der YouTuber Kämpfe der beliebten Pokémon-Reihe und startete mit Klassikern wie Donkey Kong 64 in Let’s Play-Formaten. Natürlich fehlte ein gewisser Klempner mit roter Mütze nicht und es gab einige Super Mario Land, Sunshine oder Bros. Videos.



Mittlerweile, in 2021 angekommen verfügt der Kanal über 1,33 Millionen Abonnenten, wobei sich die aktuellen Videos grob zwischen 30.000 und 140.000 Aufrufen bewegen. Einen entsprechenden Sendeplan erkennt man auf dem Kanal nicht wirklich, teilweisen kommen mehrmals täglich neue Videos online und auch Livestreams gibt es bei Domtendo zu sehen. Inhaltlich hat sich in der ganzen Zeit ebenfalls wenig geändert, nach wie vor können sich die Zuschauer über Klassiker Zelda, aber auch neuere Titel wie Fall Guys, Animal Crossing oder Bowser’s Fury freuen. Geändert haben sich hingegen die jeweiligen Endgeräte, auf denen der YouTuber spielt, denn unter anderen konzentriert sich Domtendo neben PC, Xbox und Playstation auf die Nintendo Switch.



Möchte man also erneut in Kindheitserinnerungen an Super Mario, Lego City oder The Legend of Zelda eintauchen, kann man bei Domtendo die ein oder andere Stunde verbringen. Der Erfolg von Domtendo gibt ihm jedenfalls recht, denn er gilt unter den Nintendo-Fans und -Let’s Playern als einer der Top 5 Kanäle mit entsprechendem Fokus. Laut YouTube-Fandom-Wiki liegt er sogar sowohl in Deutschland als auch in Europa, gemessen an den täglichen Aufrufen auf Platz eins unter den Nintendo-Kanälen.



