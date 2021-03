Hape Kerkeling meldet sich bei RTL zurück

TV-News

Der ehemalige «Let’s Dance»- und «Die 70er Show»-Moderator wird bei einem fiktionalen Format die Hauptrolle übernehmen. Zudem sind weitere Unterhaltungsformate geplant.

RTL befindet sich derzeit Mitten in einem Umbruch. Das zeigt nicht zuletzt die Trennung von Dieter Bohlen für die beiden Casting-Formate «Deutschland sucht den Superstar» und «Das Supertalent», sondern auch die Verpflichtung des Ex-«Tagesschau»-Sprechers Jan Hofer. Anstelle von Bohlen konnte man für die beiden «DSDS»-Liveshows Thomas Gottschalk verpflichten. Hofer und Gottschalk, zwei Namen, die den Großteil ihrer Fans wohl nicht mehr in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben dürften, aber auch dort eine ganze Menge Interesse hervorrufen dürfte. Nun ist Hofer zwar kein Unterhaltungskünstler – und soll dies in Zukunft auch bei RTL nicht werden –, doch kommt er bei der Tanzsendung «Let’s Dance» derzeit sehr sympathisch rüber und tanzt nun trotz überschaubaren Talents kommenden Freitag schon in der fünften Show mit. Doch der personelle Umbruch macht nach Hofer und Gottschalk, der wohl ohnehin nur vorrübergehend in der «DSDS»-Jury Platz nimmt, nicht halt.Am Montag verkündete der Kölner Sender die nächste Überraschung: Hape Kerkeling wird sein Fernseh-Comeback nach acht Jahren Auszeit geben. Er wurde als Hauptdarsteller für eine RTL-Serie engagiert. Außerdem sollen zwei weitere Unterhaltungsformate mit dem Comedian, Moderator und Entertainer für VOX und TV Now entstehen. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TV Now und VOX. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne!“, erklärte Kerkeling zu seinem Comeback. Die Produktion des fiktionalen Projekts soll noch in diesem Jahr starten, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant.Auch Henning Tewes, seit 1. März neuer Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter TV Now, äußerte sich zur Verpflichtung: „Wir erneuern RTL und entwickeln uns als Programm und Marke immer weiter: Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen, den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben. Wir sind stolz, mit Hape Kerkeling Projekte in verschiedenen Genres für unseren Streamingservice TV Now und unsere Sender RTL und VOX realisieren zu können.“ Damit treibt Tewes RTLs personelle Neuaufstellung mit bekannten Gesichtern weiter voran.