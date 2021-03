Dritter «Harry Potter»-Teil läuft deutlich besser als zuletzt Teil eins und zwei bei Sat.1

Quotennews

Vor allem in der Zielgruppe gewann der Film recht viele Zuschauer hinzu. Dagegen hielten «Long Shot» bei ProSieben sowie «Der Zoowärter» bei RTLZWEI.



Schon in der Woche zuvor hatte Sat.1 ein weiteres Mal die Ausstrahlung der «Harry Potter»-Reihe gestartet. Fürschalteten an diesem Abend 1,66 Millionen Fernsehende ein. Somit lief der dritte Teil der Abenteuer rund um Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley besser als die ersten beiden Teile in den Tagen zuvor. Der Sender holte sich einen soliden Marktanteil von 5,2 Prozent. Bei den 0,92 Millionen Umworbenen schaffte es der Film von zuletzt 7,9 und 8,6 Prozent auf eine hohe Quote von 10,3 Prozent. Das Fantasydramasank im Anschluss vor 0,46 Millionen auf akzeptable 4,4 Prozent. Bei den 0,16 Millionen Jüngeren blieb nur noch ein schwacher Marktanteil von 5,0 Prozent übrig.ProSieben hatte die Free-TV-Premiere der Komödieim Programm. Mit 1,50 Millionen Zuschauer ordnete sich der Film knapp hinter Sat.1 ein. Für den Sender bedeutete dies einen guten Marktanteil von 4,6 Prozent. Ähnlich sah es mit der Sehbeteiligung von 10,4 Prozent bei den 0,95 Millionen Werberelevanten aus. Der Actionthrillersteigerte den Marktanteil mit 0,94 Millionen Filmfans auf sehr starke 7,0 Prozent Marktanteil. Leicht nach oben auf hohe 10,8 Prozent ging es bei den 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen.RTLZWEI hielt mit der Komödie0,82 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. Somit verbuchte der Sender einen passablen Marktanteil von 2,4 Prozent. Bei den 0,38 Millionen Umworbenen wurde eine annehmbare Quote von 4,0 Prozent gemessen.sank gegenüber dem Vortag wieder leicht und landete mit 0,58 Millionen Zuschauern bei soliden 2,6 Prozent Marktanteil. Die 0,32 Millionen Jüngeren lagen mit einer Sehbeteiligung von 5,0 Prozent genau im Senderschnitt.