Kabel Eins und VOX halten sich trotz starker Konkurrenz auf gutem Niveau

Quotennews

Die Show «Deutschlands größte Geheimnisse» lockte recht viele Interessenten. Und auch eine Wiederholung von «Kitchen Impossible» überzeugte.



In der neuen Kabel Eins-Showrätseln und grübeln prominente Gäste. Dabei werden geheime Orte und außergewöhnliche Geschichten ans Licht gebracht. Beim Auftakt in der Vorwoche interessierten sich 1,59 Millionen Fernsehende für die Sendung. Dies entsprach einer hohen Quote von 4,6 Prozent. Zudem kam bei den 0,67 Millionen Umworbenen ein starker Marktanteil von 6,8 Prozent zustande.In dieser Woche war die Konkurrenz sowohl durch den «Tatort» als auch durch die WM-Qualifikation der deutschen Nationalelf recht groß. Dennoch entschieden sich 1,19 Millionen Zuschauer für die Rankingshow. Die Quote sank zwar, lag aber mit 3,5 Prozent noch genau im Senderschnitt. Die 0,55 Millionen Jüngeren hielten sich zudem bei einem guten Marktanteil von 5,7 Prozent.verharrte mit 0,66 Millionen Interessenten konstant bei 3,5 Prozent. Die 0,35 Millionen Werberelevanten hoben die Sehbeteiligung auf hohe 6,4 Prozent an.Nachdem die sechste Staffel vonin der Vorwoche mit einem neuen Staffelrekord endete, wurde am gestrigen Abend eine alte Folge erneut ausgestrahlt. Zu sehen war das Duell zwischen Tim Mälzer und Tim Raue in Österreich 2020. Gekocht werden mussten Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren sowie Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Für eine Wiederholung lief die Ausgabe mit 1,52 Millionen Fernsehenden und guten 5,3 Prozent Marktanteil recht erfolgreich für VOX . Mit 0,89 Millionen Umworbenen hielt sich das Programm sogar bei einer starken Quote von 10,9 Prozent.