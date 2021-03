Die Bibel TV Highlights im April

TV-News

Der April steht vor der Tür und mit ihm einige Programm-Highlights bei Bibel TV. Neben der Predigt-Krimiserie «Smoketown» kann sich über zusätzliche Live-Gottesdienste gefreut werden.

Die meisten Highlights bei Bibel TV im April beziehen sich auf Live-Gottesdienste, beginnend ab dem 6. April. Einige Gottesdienste werden wöchentlich übertragen, andere nur als einzelne Übertragung während wieder andere sogar täglich beim Sender zu sehen sein werden. Um diese Vielzahl an Übertragungen einheitlich und übersichtlich zu gestalten finden sich alle Termine der entsprechenden Übertragungen in dieser Liste wieder:- «Heilige Messe aus dem Salzburger Dom»: Mo. - Fr. 6:30 - 7:00 Uhr- «Heilige Messe aus dem Kölner Dom»: Mo. - Sa. 8:00 - 8:45 Uhr- «Live mit dem Gebetshaus Augsburg»: Di. und Do. 7:30 - 7:55 Uhr- «Glaube am Morgen - mit der Creativen Kirche»: Mo. 7:30 - 7:55 Uhr- «Glaube am Morgen - live mit der Creativen Kirche»: Fr. 7:30 - 7:55 UhrNeben diesen Übertragungen ab dem 6. April wird es immer sonntags ab 10 Uhr Liveübertragungen von Sonntags-Gottesdiensten geben. Am 4. und 11. April aus dem Salzburger Dom, am 18. April aus dem Würzburg Dom und schließlich am 25. April ein Freikirchlicher Gottesdienst. Ist dem Beten damit noch nicht genug getan, kann man am Mittwoch, dem 7. April Bibel TV Volontärin Mirjana bei ihrer Challengeab 21:10 Uhr verfolgen.Neben den vielen Gottesdienst-Highlights gibt es weiter Film- und Serienhighlights zum Vormerken. Am 9. April sendet Bibel TV im Gedenken an den Theologen Dietrich Bonhoeffer den Spielfilmum 20:15 Uhr. Am Folgetag, dem 10. April gibt es ebenfalls in der Primetime den Spielfilm, während am 11. April in der Primetime erneut Bonhoeffer mit der gleichnamigen Dokumentationgedacht wird.Ab dem 16. April startet die Predigt-Krimiserie, welche immer freitags ab 22:00 Uhr in Doppelfolgen gesendet wird. Zudem wird an diesem 16. April zuvor in der Primetimegedacht. Der gleichnamige und zweiteilige Historienfilm wird am 16. und 17. April ab jeweils 20:15 Uhr gesendet. Auch am darauf folgenden Wochenende gibt es mehrere Filmhighlights, beginnend mitam Freitag, dem 23.04 um 20:15 Uhr undam 24.04 um 22:00 Uhr. Beendet werden die April-Highlights mit dem Spielfilmam 3. April, gesendet in der Primetime.Sucht man fernab von Gottesdiensten oder Filmen seine Unterhaltung, so laufen bei Bibel TV im April auch einige Reihen. Ab dem 7. April bereits gibt es wöchentlich, immer mittwochs um 20:15 Uhr, eine Folge vonzu bestaunen, während ab dem 12. April, immer montags um 21:50 Uhrläuft. In den drei Ausgaben im April werden die Band YADA Worship, Henok Worku und Malte Detje zum Gespräch gebeten.