«Obi-Wan Kenobi»-Serie mit zehn neuen Gesichtern

US-Fernsehen

Die neue Disney+-Serie erweiterte ihren Cast deutlich.

In Kürze beginnen die Dreharbeiten der neuen-Serie für den Streamingdienst Disney+ . Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell und Benny Safdie haben sich dem Hauptdarsteller der Serie, Ewan McGregor, angeschlossen, der die Rolle des Kenobi aus den «Star Wars»-Prequel-Filmen wieder spielen wird.Details darüber, wer die anderen spielen werden, werden unter Verschluss gehalten, obwohl Edgerton und Piesse wahrscheinlich die Rolle von Owen und Beru Lars, Luke Skywalkers Onkel und Tante, spielen werden, die sie in «Angriff der Klonkrieger» und «Die Rache der Sith» gespielt haben, was alles andere als bestätigt, dass Luke irgendwie eine Rolle in der Serie spielen wird.Die Produktion von «Obi-Wan Kenobi» wird im April beginnen. Die Geschichte beginnt zehn Jahre nach den Ereignissen von «Star Wars: Die Rache der Sith», wo Kenobi seine größte Niederlage erlebte, den Untergang und die Verderbnis seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der zum bösen Sith-Lord Darth Vader wurde.