Elfter «Wolfsland» ist in Produktion

Die Filme neun und zehn sind bereits fertig, warten aber noch auf ihre Sendetermine.

Die ARD ist überzeugt von der Krimireihe, was wohl nicht nur an den guten Quotenergebnissen liegt. Diese waren im Dezember 2020, als zwei Filme Anfang des Montas zu sehen waren, sehr gut und unterhielten 5,59 und 5,69 Millionen Zuschauer, woraus jeweils 17,7 Prozent resultierten. Auch in der jüngeren Zuschauergruppe gab man mit 7,4 und 7,3 Prozent eine gute Figur ab. «Kein Entkommen» und «Das Kind vom Finstertor» waren die Filme sieben und acht der Reihe mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert als Kriminalhauptkommissare. Zwei weiter Filme sind derweil schon abgedreht und warten auf ihre Ausstrahlung.Noch bevor diese erfolgt, wird bereits der elfte Film abgedreht worden sein, denn derzeit laufen in Görlitz und Umgebung die Dreharbeiten zum elften «Wolfsland»-Film, der den Arbeitstitel «20 Stunden» trägt. Das Drehbuch schrieb erneut das Autorenteam Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser. Neu mit an Bord ist Regisseur Cüneyt Kaya. Neben Catterfeld und Schubert stehen zudem Jan Dose, Stephan Grossmann, Christina Große, Petra Zieser, Lasse Myhr, Hilmar Eichhorn und Eva Weißenborn.Die Molina-Film-Produktion dreht sich um die beiden Ermittler, die an einem eigentlich sorgenfreien Tag Möbel in Butschs neue Wohnung schleppen. Plötzlich schallt ein gellender Schrei durch das Treppenhaus. Es ist der Beginn eines Alptraums, der 20 Stunden dauern soll. Die Dreharbeiten dauern bis voraussichtlich 10. April. Wann der elfte Film ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Auch Film neun und zehn haben noch keine Sendertermine erhalten.