«Die Geissens» und «Love Island» verabschieden sich mit guten Werten

Quotennews

Der "schrecklich glamouräsen Familie" ging zum Ende zwar etwas die Puste aus, sorgte aber weiterhin für gute Werte bei RTLZWEI. Auch die Verabschiedung von Jana Ina Zarrella kam gut an.

Bei RTLZWEI stand der Abend ganz im Zeichen des Abschieds, denn sowohl die Staffel vonals auch vonkamen zu ihrem Ende. Zudem gab Moderatorin Jana Ina Zarrella ihren Abschied von der Dating-Show bekannt. Sie wolle künftig mehr Zeit mit der Familie verbringen. Wer das erste Frühlingspaar von «Love Island» wird wollten sich ab 22:15 Uhr 0,61 Millionen Fans nicht entgehen lassen. Am Ende wurden es Bianca und Paco. Daraus resultierten 2,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe lagen die Werte bei 0,39 Millionen und guten 6,3 Prozent.Damit kommt die erste Frühjahrs-Staffel zu einem gelungenen Ende, allerdings waren die Werte durchaus schwankend und kamen nie über die Zehn-Prozent-Hürde in der Zielgruppe hinweg. Der beste Wert lag bei 9,4 Prozent am vergangenen Mittwoch. Der Negativrekord wurde am 12. März mit mäßigen 4,2 Prozent registriert. Ganz anders schnitten in diesem Jahrab, deren Staffel nach 26 Folgen ebenfalls zu Ende ging. Im Schnitt holten die 24 Sendungen der 19. Staffel 7,5 Prozent bei den Jüngeren.Ausgerechnet zum Finale wurde diese Hürde nicht übersprungen, RTLZWEI verzeichnete mit 0,55 und 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen aber weiterhin starke 6,5 und 6,8 Prozent. Insgesamt kam man mit 1,09 und 1,13 Millionen Sehern nicht ganz auf den Staffelschnitt, der zuvor bei 1,14 Millionen lag. Der Grünwalder Sender verbuchte Sehbeteiligungen von 3,4 und 3,7 Prozent.