«Nachtschicht» sorgt für größte Reichweite am Montag

Quotennews

Eine Dokumentation zum internationalen Tag gegen Rassismus lief dagegen miserabel. Auch die Corona-Sondersendung verlor einige Zuschauer nach den Nachrichten.

Das ZDF räumte zum internationalen Tag gegen Rassismus, der sich eigentlich am Sonntag jährte, diesem Thema extra ein wenig Sendezeit frei, allerdings erst sehr spät am Abend. Zu diesem Anlass zeigte man um 23:55 Uhr den Dokumentarfilmvon Agnes Lisa Wegner. Der Film handelt von König Céphas Bansah, der in Ludwigshafen am Rhein lebt und dort eine kleine Kfz-Werkstatt betreibt, aber gleichzeitig König für 200.000 Menschen in Ghana ist. Kurz vor Mitternacht schalteten 400.000 Interessierte ein. Der Marktanteil belief sich auf schlechte 5,2 Prozent.Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es noch schlechter aus, es wurden mit 60.000 Millionen Sehern nur 2,6 Prozent ermittelt. Zu Beginn des Abendprogramms strahlte der Mainzer Sender hingegen einmal mehr einen Krimi aus., der von Lars Becker geschrieben und inszeniert wurde, kam auf eine Reichweite von 6,29 Millionen, der größten des Tages. Der mittlerweile 17. Film der Reihe mit Armin Rohde versammelte 0,74 Millionen Jüngere vor dem Fernseher. Am Markt kam man damit auf tollen 8,6 Prozent. Insgesamt lag die Quote bei großartigen 19,6 Prozent.Am Vorabend wurde ein weiteresprogrammiert. Thema diesmal „Lockerungen oder Lockdown?“, dafür interessierten sich ab 19:20 Uhr 2,88 Millionen, darunter 4,05 Millionen Junge. Nach den-Nachrichten sank die Quote von 18,5 auf ausbauhfähige 12,3 Prozent auf dem Gesamtmarkt, in der jüngeren Gruppe fiel der Wert von 9,4 auf durchschnittliche 5,9Prozent. «heute» verfolgten insgesamt 4,05 Millionen Wissbegierige.