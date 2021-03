Primetime-Check

Wie viele Menschen interessierte die Diskussionsrunde bei «Hart aber fair» im Ersten? Wie viele quizzten bei «Wer wird Millionär?» bei RTL mit?

Das Erste setzt ab 20:15 Uhr auf den dritten Teil vonund unterhielt damit 2,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 0,47 Millionen stammten aus der jüngeren Gruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Am Markt kam die blaue Eins damit auf 8,1 respektive 5,6 Prozent.sahen dann 2,96 Millionen, woraus sich 9,6 Prozent ergaben. Bei den Jungen standen 0,51 Millionen und 6,1 Prozent zu Buche.Im ZDF lief der Krimivor einem 6,29-millionenköpfigen Publikum, wovon 0,74 Millionen aus der jüngeren Gruppe stammten. Der Mainzer Sender verbuchte Sehbeteiligungen von 19,6 und 8,6 Prozent. Nach dem, das 4,23 Millionen (14,4 Prozent) beziehungsweise 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige (7,4 Prozent) informierte, stand der Actionfilmauf dem Programm. 2,55 Millionen blieben dran. Die Marktanteile lagen bei 12,3 und 4,6 Prozent.RTL startete mitin den Abend und verbuchte eine Reichweite von 3,68 Millionen Quizfreunden, darunter 0,93 Millionen aus der Zielgruppe.behielt danach noch 1,90 Millionen beziehungsweise 0,58 Millionen. Der Gesamtmarktanteil fiel von 11,7 auf 8,7 Prozent. Bei den Umworbenen wurden erst 11,1 dann 9,2 Prozent gemessen. ProSieben setzte jeweils auf zwei Folgenund. Für die erste Doppelfolge schalteten 1,10 und 1,01 Millionen ein, danach lag der Wert bei 0,87 und 0,82 Millionen. In der Zielgruppe waren 0,78, 0,70, 0,71 und 0,64 Millionen Zuschauer drin. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,5, 3,1, 2,7 und 2,7 Prozent insgesamt und bei den Werberelevanten wurden 9,5, 8,1, 8,0 und 7,7 Prozent erzielt.Sat.1 setzte auf das Finale vonund beanspruchte mit 1,86 Millionen Zusehern 6,7 Prozent des Marktes. 0,77 Millionen Umworbene sorgten für eine Quote von 10,1 Prozent. Kabel Eins sendeteund kam damit auf eine Reichweite von 0,87 Millionen. In der Zielgruppe schaffte der Unterföhringer Sender einen Anteil von 4,5 Prozent, insgesamt lag dieser bei 3,0 Prozent.VOX lockte mitinsgesamt 2,04 Millionen an, wovon 1,09 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe stammten. Die Einschaltquoten betrugen 6,9 respektive 13,5 Prozent. RTLZWEI zeigte den Staffelabschluss vonund verzeichnete mit der abschließenden Doppelfolge 1,09 und 1,13 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel 6,5 und 6,8 Prozent an.