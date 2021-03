DMAX baut Oldtimer zu E-Autos um

TV-News

Im Mai zeigt der Männersender am „Motor-Montag“ die Sendereihe «Vintage Voltage – Vom Oldtimer zum E-Auto».

Richard „Moggy“ Morgan und sein Team haben eine Mission. Sie wollen alte Auto-Klassiker fit für das 21. Jahrhundert und die Zukunft machen und dabei die Umwelt nicht aus den Augen verlieren. Inbauen sie in zehn Folgen zehn Autos um und verpassen den fossilen Verbrennern moderne, leistungsstärkere Elektromotoren. DMAX zeigt die Serie in deutscher Erstausstrahlung ab dem 10. Mai immer montags um 21:15 Uhr.Die Reportage-Reihe blickt hinter die Kulissen von Morgans walisischem Unternehmens, das klassische Fahrzeuge in großem Maßstab unter Strom stellt. Die Integration moderner Technologie in Autos, die bis zu 50 Jahre alt sind, ist einzigartig und zeigt, dass Oldtimer zukunftstauglich umgebaut werden können und nicht als Museumsstücke verrosten müssen. Die Transformation der Karossen ist beachtlich, werden die Modelle nicht nur straßentauglich, sondern auch nachhaltig gemacht.Die zehn Autos werden nach dem Umbau nicht nur leistungsstärker sein, sondern werden auch auf ihre neue Stärke angepasst. Neben Anpassungen an Bremsen, Federung und Co. muss entsprechend sichergestellt werden, dass jedes Auto seine neuen Funktionalitäten auch nutzen kann. Vom VW Karmann-Ghia aus den Sechzigerjahren über den Lancia Fulvia bis zum Porsche 914 ist einiges an Nostalgiegefühlen auf vier Rädern geboten.