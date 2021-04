Blockbuster-Battle

Mit «Stirb langsam», «Spider-Man» und «Der Hobbit» treten gleich drei herausragende Filmreihen der Kinogeschichte in diesem Battle an. Wer kann sich den Sieg holen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Nitro, 20:15 Uhr)Einzelgänger und Wissenschaftsgenie Peter Parker besucht die Oberstufe der Highschool und steht kurz vor seinem Abschluss. Gemeinsam mit seiner Tante May und seinem Onkel Ben führt er ein recht beschauliches Leben, was nicht zuletzt daran liegt, dass Peter für seine Mitschüler als Paradebeispiel eines klassischen "Losers" gilt. Auch für Nachbarin und Klassenkameradin Mary Jane ist Peter – der schon seit seiner Kindheit für sie schwärmt – nahezu unsichtbar. Doch ein genmanipulierter Spinnenbiss auf einem Schulausflug verändert Peters Leben drastisch: Er besitzt ab sofort sämtliche Fähigkeiten einer Spinne. Um mit seinem neuen Können etwas Geld zu verdienen, meldet er sich eines Tages bei einem Wrestling-Kampf an, dessen Gewinner 3.000 Dollar winken. Peter liefert einen spektakulären Auftritt und gewinnt haushoch gegen seinen Gegner. Doch bei der Auszahlung seines Gewinns wird Peter vom Veranstalter übers Ohr gehauen und als dieser kurz darauf auch noch überfallen wird und Peter den Dieb absichtlich laufen lässt, ahnt er nicht, dass sich dies kurze Zeit später rächt: Der Dieb ermordet auf seiner Flucht ausgerechnet Onkel Ben, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Sein Verlust öffnet Peter die Augen: Als Spider-Man kümmert er sich ab sofort um die Bürger New Yorks, jagt Verbrecher und sorgt für Gerechtigkeit.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Bruce Willis ist in seiner Paraderolle als knallharter Cop John McClane wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. In Teil fünf der Action-Reihe verschlägt es ihn nach Moskau, wo er seinen Sohn Jack aus dem Gefängnis holen muss. Beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer Explosion im Gerichtsgebäude flieht Jack mit dem mitangeklagten Russen Kamarov. John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe von schwerbewaffneten Gangstern ist ihnen dicht auf den Fersen. Quotenmeter urteilte: „John McClane muss dringend einen weiteren Kampf gegen das Böse aufnehmen, denn mit so einem spannungsarmen, charakterlosen Film wie diesem sollte sich keine Leinwand-Ikone in den Ruhestand verabschieden.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDB User Rating: 5(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nachdem die Zwerge, angeführt von Thorin Eichenschild, den einsamen Berg erreicht und ihre Heimat und ihren Schatz vom bösen Drachen Smaug zurückgefordert haben, bricht dieser wutentbrannt auf, um aus Rache die Seestadt Esgaroth zu zerstören. Deren Bewohner suchen daraufhin Unterstützung bei Zwergenkönig Thorin, doch dieser verweigert ihnen jegliche Hilfe. Wie schon damals sein Großvater verfällt auch er der Drachenkrankheit – einer wahnhaften Gier nach Macht und Gold. Seine Sturheit führt schließlich zu einem schrecklichen Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen. Als Bilbo versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln, fällt auch er beim Anführer der Zwerge in Ungnade. Auch der Zauberer Gandalf kann Thorin nicht zur Vernunft bringen. Allerdings wartet mit Sauron und seiner mächtigen Armee von Orks bereits eine weitaus dunklere Bedrohung auf die Bewohner von Mittelerde. Sie können ihrer Vernichtung nur entgehen, wenn sie ihre Konflikte beilegen. Die Schlacht der fünf Heere beginnt.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7