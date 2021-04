Ohne Satireshows ist das ZDF nach der Krimiserie «Der Alte» schlecht aufgestellt

Quotennews

Nach einer Krimifolge brachen die Quoten mit zwei Dramen völlig ein. Üblicherweise hielten Oliver Welke und Jan Böhmermann das Programm immer auf überragendem Niveau, doch die Satireshows pausierten am Karfreitag.



Nachdem die Ausstrahlung der neuen Staffel von «Der Staatsanwalt» in der Vorwoche beendet wurde, fuhr das ZDF nun mit einer neuen Folge der Krimiseriefort. Mit den Werten der Vorwoche hielt die Ausgabe nicht ganz mit, dennoch schalteten 5,23 Millionen Fernsehende ein. Dies glich einem hohen Marktanteil von 16,3 Prozent. Die 0,48 Millionen Jüngeren hielten sich mit guten 6,1 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt.Am Karfreitag pausierten die «heute-show» und das «ZDF Magazin Royale», folglich füllte der Sender das Programm mit zwei Dramen. «Was uns nicht umbringt» ► fiel bereits auf 1,52 Millionen Zuschauer und eine schwache Quote von 5,5 Prozent zurück. Auch bei den 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden nicht mehr als schwache 2,7 Prozent Marktanteil gemessen., eine Filmbiografie über die intersexuelle Malerin Lili Elbe, hielt schließlich nur noch 0,41 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Die Sehbeteiligung stürzte auf mickrige 3,4 Prozent ab. Auch bei den 0,07 Millionen Jüngeren blieben nur noch miese 1,9 Prozent Marktanteil übrig.Wie in der Woche zuvor setzte Das Erste auf den Familienfilm. Die Ausgabe "Hart am Wind" steigerte sich sogar noch und hob die Quote mit 5,32 Millionen Neugierigen von 12,8 auf starke 16,7 Prozent. Eine deutliche Verbesserung war auch bei den 0,72 Millionen jüngeren Fernsehenden zu erkennen. Hier kletterte der Sender von guten 7,2 auf hohe 9,0 Prozent Marktanteil.